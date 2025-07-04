中職／龍隊選秀即戰力？葉總點名黃暐傑外還有一人
味全龍隊在今年季中選秀會補進8位新人，不過總教練葉君璋評估，只有兩人有機會成為下半季戰力，一是旅外歸來的黃暐傑，另一是桃園市成棒隊的右投何宗旂。
談到這次選秀會的補強，葉君璋透露，高中生以外的選手是有機會下半季出賽，但其中只有3個人，第8輪、新北凱撒隊的林鴻祥因有一段時間沒出賽，暫時不會考慮。
林鴻祥高中畢業後曾一度離開棒球圈約2年時間，後來加入新北凱撒隊才逐漸找回球速，葉君璋表示：「他的球速有回到150公里，身材也不錯，球探建議可以參考看看，二軍現在受傷的人多，也需要人手。」
黃暐傑則是手術後還在復健中，葉總評估，8月中有機會重返球場，「當然還是要看體檢狀況、完成簽約，先這兩項為主，再看他整體恢復的狀況。」
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