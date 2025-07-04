中職／餅總談獅下半季布局 蘇智傑先二軍出賽、尋找牛棚新血

統一獅隊雖然拿下上半季冠軍，但牛棚不穩是一大隱憂，今天變動投手、野手比例拉上江承峰；另外腳趾骨裂的蘇智傑預計明天開始在二軍出賽。

獅隊在6月30日下放內野手張皓崴，空缺在下半季開打的第一天補進投手江承峰，總教練林岳平表示，牛棚是上半季不穩定的一環，下半季讓比較少出賽的投手頂替上來，「利用近期比賽觀察。」

至於詳細有哪些人選？林岳平苦笑說：「人選難講，因為不多，名單出爐應該不會很大改變。」

獅隊在下半季另一個期待是蘇智傑的歸隊，他在5月21日因自打球導致腳趾受傷，預計明天開始在二軍測試出賽狀況，林岳平說：「腳的狀況有好轉，但不是百分之百，如果要等待百分之百，可能下半季就剩沒幾場出賽，在不影響的情況下讓他出賽，明星賽前觀察，可以的話就回來。」

回顧上半季封王結果，林岳平給予「滿意」評價，尤其是最後面幾場重要比賽球隊有拿下，「下半季要更努力，為了不曾達到的目標前進。」林岳平自2020年執掌兵符以來，獅隊尚未拿下過年度第一。

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