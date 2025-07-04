快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍隊休兵空檔郭天信看《F1》落淚 葉總走訪日本取經

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊外野手郭天信。 中央社
味全龍隊外野手郭天信。 中央社

把握上下半季中間的空檔，味全龍隊一、二軍球員一起去電影院看《F1電影》凝聚士氣，總教練葉君璋則走訪日本球團的訓練基地，直呼「有不錯的收穫」。

上半季打到最後一場才誕生季冠軍，而下半季在今天開打，中間4天沒有比賽，龍隊除了在天母主場維持訓練外，也在訓練後一起走去附近的電影院觀影，郭天信甚至被劇情感動到落淚。

「我哭點本來就比較低啦。」郭天信不好意思地說，自己看到哭的劇情是與新秀、老將的互動有關，避免劇透無法多說細節，「但感覺跟職棒有些相似的地方，都是很重視團隊的力量。」

葉君璋則沒有跟著球員一起去看電影，但透露自己與領隊、副領隊去日本走了一趟，「參觀他們球隊的基地，這是球團之前就安排好的，利用這個空檔去觀摩，滿多可以學習的地方。」

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

味全龍 葉君璋 郭天信

延伸閱讀

中職／龍隊25天從榜首一路玩到掛 獅隊封王燈號下修M4

中職／「億元男」陳子豪尚未打出身價 葉君璋：需要時間

中職／郭天信撞牆超美技接殺感動葉總 背部腫脹先板凳待命

中職／徐若熙「防禦率=援護率」現象 葉君璋點出原因

相關新聞

中職／林佳緯安打、場外新聞都多 林岳平督促：全部力量放在球場

統一獅隊20歲外野手林佳緯今年開季從二軍出發，不過穩定的打擊表現讓他在上半季結束後成為隊內安打王，面對下半季開打，獅隊總...

中職／龍隊休兵空檔郭天信看《F1》落淚 葉總走訪日本取經

把握上下半季中間的空檔，味全龍隊一、二軍球員一起去電影院看《F1電影》凝聚士氣，總教練葉君璋則走訪日本球團的訓練基地，直...

中職／龍隊選秀即戰力？葉總點名黃暐傑外還有一人

味全龍隊在今年季中選秀會補進8位新人，不過總教練葉君璋評估，只有兩人有機會成為下半季戰力，一是旅外歸來的黃暐傑，另一是桃...

中職／餅總談獅下半季布局 蘇智傑先二軍出賽、尋找牛棚新血

統一獅隊雖然拿下上半季冠軍，但牛棚不穩是一大隱憂，今天變動投手、野手比例拉上江承峰；另外腳趾骨裂的蘇智傑預計明天開始在二...

回顧獅隊認養台南球場始末 元老領隊郭俊男：老闆問我有沒有發燒

統一獅隊史首任領隊郭俊男在職棒草創期為球團、甚至聯盟建立不少制度，他個性豪爽，為了球隊常大嗓門據理力爭，擁有「郭大砲」稱號；他口才便給、妙語如珠，靠著他的溝通長才，網羅無數名將，在老球迷心目中，郭俊男

棒球／亞太有望成國家棒球訓練基地 體育署盼9月正式簽約

棒球是台灣國球，我國棒球運動的成績也一直在國際棒壇上名列前茅，惟由於目前國內尚缺一個較完整的棒球訓練園區，國內棒球界相當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。