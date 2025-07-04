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中職／龍隊休兵空檔郭天信看《F1》落淚 葉總走訪日本取經
把握上下半季中間的空檔，味全龍隊一、二軍球員一起去電影院看《F1電影》凝聚士氣，總教練葉君璋則走訪日本球團的訓練基地，直呼「有不錯的收穫」。
上半季打到最後一場才誕生季冠軍，而下半季在今天開打，中間4天沒有比賽，龍隊除了在天母主場維持訓練外，也在訓練後一起走去附近的電影院觀影，郭天信甚至被劇情感動到落淚。
「我哭點本來就比較低啦。」郭天信不好意思地說，自己看到哭的劇情是與新秀、老將的互動有關，避免劇透無法多說細節，「但感覺跟職棒有些相似的地方，都是很重視團隊的力量。」
葉君璋則沒有跟著球員一起去看電影，但透露自己與領隊、副領隊去日本走了一趟，「參觀他們球隊的基地，這是球團之前就安排好的，利用這個空檔去觀摩，滿多可以學習的地方。」
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