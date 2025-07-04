中職／林佳緯安打、場外新聞都多 林岳平督促：全部力量放在球場

統一獅隊20歲外野手林佳緯今年開季從二軍出發，不過穩定的打擊表現讓他在上半季結束後成為隊內安打王，面對下半季開打，獅隊總教練林岳平指出，林佳緯擁有好選手的條件，不過生活面上球隊會多加督促，「讓他把全部力量放在球場。」

林佳緯今年未進入開季一軍名單，「餅總」林岳平曾解釋，希望他多花時間強化自己，也強調林佳緯是一名好選手，「只是希望他準備充足。」

而林佳緯在4月9日回到一軍後，逐步找回打擊手感，上半季63支安打、93個壘打數都是全隊第一，林岳平今天賽前提到林佳緯上半季的表現時直言，球隊希望培養他成為優秀的職棒選手，不過在技術以外、生活層面上有地方需要督促。

林岳平表示：「他的條件是可以成為很好的選手，不要因為一些瑣事、不是場內的事情，讓他在生涯中有點怠慢。我們會用我們的方式督促他，讓他把全部力量放在球場。」

林佳緯日前被媒體爆出與味全龍啦啦隊成員賴可熱戀中，兩人被週刊拍到一起前往宜蘭出遊，林岳平對此表示：「交男女朋友是正常的事，我們會稍微了解對象是誰，督促他不要因為某種因素，造成工作上不穩定，不過私人領域完全不會干預。」

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