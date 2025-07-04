回顧獅隊認養台南球場始末 元老領隊郭俊男：老闆問我有沒有發燒

統一獅隊史首任領隊郭俊男在職棒草創期為球團、甚至聯盟建立不少制度，他個性豪爽，為了球隊常大嗓門據理力爭，擁有「郭大砲」稱號；他口才便給、妙語如珠，靠著他的溝通長才，網羅無數名將，在老球迷心目中，郭俊男有著無比的重量級地位。

統一職棒公司成立後，郭俊男擔任總經理兼領隊11年，一直待到2000年退休，受邀擔任球團董事長特別顧問。他在擔任領隊期間，不斷提醒全隊貫徹「鱷魚精神」，也就是每場比賽緊咬對手，想盡辦法贏球，堪稱在球場上的座右銘。目前正在募資的《獅吼臺南棒球訂製書》，裡頭日於郭俊男的描述，可看出他對於整個職棒界的深遠影響。

中職開打之初，兄弟象、味全龍、三商虎都是北部球隊，獅隊本來就是成軍最晚的球隊，大部分好手都被另3隊瓜分，只能以原台電隊球員為主體，雖在史上第一場比賽擊敗象隊，接下來苦吞8連敗，成為全隊最煎熬的時期，隊史第一個半季也排名墊底。

郭俊男當然沒有氣餒，以統一企業經營的理念加強投資改變體質，加強本土球員和洋將戰力，不到兩年時間補進17名球員，也聘請日籍教練、興建路竹球場，中職開打前7年就抱回3座總冠軍。

職棒七年爆發簽賭事件，整個職棒界陷入黑暗期甚至許多鐵桿球迷都不願再踏進球場，郭俊男卻在1999年決定認養台南球場為統一獅主場，他說，「老闆問我腦袋有沒有發燒」？郭俊男反問董事長說，「統一隊是要繼續經營，還是要收起來？他回我，統一怎麼可能收！」郭俊男運用了危機入市的商場哲學，認為在谷底時才是最佳時機，能用行動向球迷說明永續經營的決心，統一獅能成為中職至今元老的球隊，郭俊男在當時的決定至為關鍵。

統一獅能成為中職至今元老的球隊，郭俊男當時認養台南球場的決定至為關鍵。 聯合報系資料照

郭俊男和媒體關係深厚，不會大小眼的態度贏得尊重，過去曾有記者在他領隊會議開到一半出來休息時，跟進廁所小便順便採訪，「郭大砲」有問必答，完全不會覺得尷尬；他的台語諺語功力一流，堪稱「台語教科書」，也常常引經據典，隊史首次8連敗時就要求聯盟更改洋將上場規定，再這樣輸下去，否則「汽車4個輪子只會剩下3個」。

中職開打第二年，單季總觀眾人數就達105萬人次，連續6個球季達到百萬，1997年電視轉播權利金飆到3年15億4584萬元的天價，震驚整個棒界，郭俊男當時露出招牌笑容，接受採訪時很開心說:「是不是多寫了一個零？這個數字讓我猜10次也猜不出來。」