快訊

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

中職／UniGirls簽名會新韓援入列 參加券7日開賣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供

今年上半季統一獅主場賽事特別規劃「星光女孩SHOW」活動，每周五推出兩位UniGirls女孩主打星，透過簽名會、5局演出等活動與球迷互動，獲得好評，下半季也將繼續展開，簽名會參加券7日開售。

「星光女孩SHOW」除了賽前在場外會有專屬的簽名見面會，五局中場也會帶來各種不同風格的精彩演出，她們也有可能會隨機出沒在觀眾席上與大家一起看球，或是擔任局間互動的小主持，可以期待每周女孩們會帶來什麼樣的驚喜。

統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供

2025 UniGirls「星光女孩SHOW」下半季簽名會，將採額外售票方式參加，簽名會參加券555元/位，每個UniGirls限額60張，將於7月7日中午12:00，ibon售票網網路販售(統一超商ibon機台無販售)。

星光女孩Show專屬簽名會 活動場次如下：

活動時間：7.11(五) 17:40~18:10 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、芮絲組 Ｂ、Chihiro組

活動時間：7.25(五) 16:30~17:00 活動地點：臺北大巨蛋 簽名會組別：A、Maggie組 B、趙娟週組

備註：當日配合超人力霸王主題日，原訂五局中場表演，將改至局間進行表演 

活動時間：8.8(五) 17:20~17:50 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、妮妮組、 B、JOY組

活動時間：8.29(五)17:20~17:50 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、安惠志組 Ｂ、文慧真組

活動時間：9.12(五)17:20~17:50 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、瑟七組 Ｂ、曼萍組

活動時間：9.26(五)17:20~17:50 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、少少組 Ｂ、詩詩組

詳細簽名會參加資格、注意事項、票價、贈品等資訊，請見統一獅官方臉書粉絲團。

統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供
統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 統一獅

延伸閱讀

中職／下半季4日開打 龍隊推徐若熙先發對獅隊

中職／用愛接「捕」每一球 味全龍捕手群陪伴喜憨兒

棒球／藤浪下一站在哪？日媒撰文探討轉戰韓職、中職可能性

中職／再補韓援組三本柱！安惠志加盟UniGirls 想當最會吃啦啦隊

相關新聞

中職／UniGirls簽名會新韓援入列 參加券7日開賣

今年上半季統一獅主場賽事特別規劃「星光女孩SHOW」活動，每周五推出兩位UniGirls女孩主打星，透過簽名會、5局演出...

LLB／台北東園國小、台中中山國中 前進美國世界賽

世界少棒聯盟（ＬＬＢ）亞太暨中東區資格賽昨天在南韓華城落幕，台北市東園國小及台中市中山國中雙雙闖進決賽，分別擊敗南韓和菲...

中職／下半季4日開打 龍隊推徐若熙先發對獅隊

中華職棒下半季將於明天開打，味全龍在主場天母推出王牌本土投手徐若熙先發，與上半季冠軍統一獅交手，尋求本季第2勝；另外，台...

中職／用愛接「捕」每一球 味全龍捕手群陪伴喜憨兒

味全龍隊在賽季緊湊節奏之餘，在7月1日由教練劉家豪帶領蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠與全浩瑋三位球員，一同前往喜憨兒基金會，與工...

棒球／藤浪下一站在哪？日媒撰文探討轉戰韓職、中職可能性

日前被大聯盟水手隊釋出的日本火球男藤浪晉太郎，目前仍無未來動向消息。他今年在水手3A出賽21場，戰績2勝1敗、防禦率5.79。根據日媒透露，外界點名的潛在下家包括他的老東家日職阪神虎隊，以及同樣位於關

中職／再補韓援組三本柱！安惠志加盟UniGirls 想當最會吃啦啦隊

2025年中華職棒下半季明天開打，統一獅UniGirls啦啦隊連兩天公布新韓援加入，繼昨日的文慧真（Hyejin Moo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。