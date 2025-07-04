中職／UniGirls簽名會新韓援入列 參加券7日開賣

今年上半季統一獅主場賽事特別規劃「星光女孩SHOW」活動，每周五推出兩位UniGirls女孩主打星，透過簽名會、5局演出等活動與球迷互動，獲得好評，下半季也將繼續展開，簽名會參加券7日開售。

「星光女孩SHOW」除了賽前在場外會有專屬的簽名見面會，五局中場也會帶來各種不同風格的精彩演出，她們也有可能會隨機出沒在觀眾席上與大家一起看球，或是擔任局間互動的小主持，可以期待每周女孩們會帶來什麼樣的驚喜。

統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供

2025 UniGirls「星光女孩SHOW」下半季簽名會，將採額外售票方式參加，簽名會參加券555元/位，每個UniGirls限額60張，將於7月7日中午12:00，ibon售票網網路販售(統一超商ibon機台無販售)。

星光女孩Show專屬簽名會 活動場次如下： 活動時間：7.11(五) 17:40~18:10 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、芮絲組 Ｂ、Chihiro組 活動時間：7.25(五) 16:30~17:00 活動地點：臺北大巨蛋 簽名會組別：A、Maggie組 B、趙娟週組 備註：當日配合超人力霸王主題日，原訂五局中場表演，將改至局間進行表演 活動時間：8.8(五) 17:20~17:50 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、妮妮組、 B、JOY組 活動時間：8.29(五)17:20~17:50 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、安惠志組 Ｂ、文慧真組 活動時間：9.12(五)17:20~17:50 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、瑟七組 Ｂ、曼萍組 活動時間：9.26(五)17:20~17:50 活動地點：台南棒球場 簽名會組別：A、少少組 Ｂ、詩詩組 詳細簽名會參加資格、注意事項、票價、贈品等資訊，請見統一獅官方臉書粉絲團。

統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供 統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供 統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供 統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供 統一獅下半季「星光女孩SHOW」活動，UniGirls簽名會名單公佈。圖／統一獅隊提供

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