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LLB／台北東園國小、台中中山國中 前進美國世界賽

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
東園國小相隔10年將再度踏上威廉波特土地。圖／台灣世界少棒聯盟提供
東園國小相隔10年將再度踏上威廉波特土地。圖／台灣世界少棒聯盟提供

世界少棒聯盟（ＬＬＢ）亞太暨中東區資格賽昨天在南韓華城落幕，台北市東園國小及台中市中山國中雙雙闖進決賽，分別擊敗南韓和菲律賓，取得少棒組、次青少棒組冠軍，將代表台灣前進美國進行世界賽。

中山國中對菲律賓之戰，兩名投手葉壘、廖承恩聯手七比○完封勝，這是中山隊史第四次取得亞太暨中東區資格，前三次最終都順利取得世界冠軍。

少棒冠軍戰由東園國小王牌投手林晉擇先發，投六局只被敲出兩支安打，靠著優異控球封鎖南韓打線；東園五局上兩出局滿壘靠暴投跑回第一分，六局上趁對方換投不穩追加一分，最終以二比○獲勝。

東園相隔十年再度前進威廉波特，總教練賴敏男表示：「小朋友都表現得很棒，沒有因為判決影響比賽心情，此役最大功臣是林晉擇，他的控球幫助球隊守下勝利。」

今年ＬＬＢ次青少棒組世界賽將於八月四日至十一日在密西根州泰勒舉行，中山將挑戰中華隊在次青少棒賽第十冠；少棒組緊接著於八月十三日至廿四日在賓州威廉波特舉行，中華隊上次在世界賽奪冠已經是一九九六年。

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LLB 亞太區少棒 南韓 威廉波特 菲律賓

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