中職／下半季4日開打 龍隊推徐若熙先發對獅隊

中華職棒下半季將於明天開打，味全龍在主場天母推出王牌本土投手徐若熙先發，與上半季冠軍統一獅交手，尋求本季第2勝；另外，台鋼雄鷹推出跨季17連勝的後勁對中信兄弟。

中職上半季冠軍由統一獅隊奪下，經過新人選拔會、幾天休兵之後，中職下半季明天開打，各隊要繼續爭取下半季冠軍、年度勝率第1，以獲得季後賽及總冠軍賽機會。

中職明天3地開打，在天母棒球場的賽事，由味全龍迎戰統一獅，味全龍推出「龍之子」徐若熙先發登板，對上獅隊先發洋投蒙德茲（Yohander Méndez）。

新生代王牌投手徐若熙現在每一次先發都會吸引國外球探來觀察，而且現在已經「解禁」沒有投球限制，上半季最多曾單場用103球投8.2局。不過徐若熙在上半季僅拿到1場勝投、吞下5敗，下半季重新開始要追求第2勝。

明天在澄清湖棒球場的賽事，由台鋼雄鷹迎戰中信兄弟，上半季兄弟雖然是第2名，但對上雄鷹僅3勝9敗。雄鷹推出已跨季17連勝、本季7連勝的後勁（Bradin Hagens）先發，要繼續挑戰往聯盟紀錄跨季21連勝邁進；兄弟先發投手則是上半季拿下6勝的羅戈（Nivaldo Rodríguez）。

在桃園棒球場的賽事，則是由樂天桃猿迎戰富邦悍將，悍將推出洋投布坎南（David Buchanan）先發，對上桃猿洋投威能帝（Pedro Fernandez）。

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