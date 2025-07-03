籃網球／亞青賽中華隊不敵馬爾地夫 將與日本爭第8名

在南韓全州舉行的2025亞洲青年籃網球錦標賽今天進入準決賽，中華隊與馬爾地夫二度交手，以39：61敗下陣來，馬爾地夫取得與巴基斯坦爭奪第6名的資格，中華隊則將與日本隊角逐第8名。

中華隊與馬爾地夫在預賽第一次交手時，中華隊是以26：51不敵馬爾地夫，之後兩隊在預賽各有斬獲，中華隊名列B組第3，馬爾地夫排名B組第2，兩隊今天再度對陣，目標是爭奪第6名的資格。

今天開賽中華隊打出氣勢，讓馬爾地夫有點措手不及，第1節結束中華隊以14：11領先3分，但第2節開始馬爾地夫穩下來進攻力道，擺脫中華隊壓迫防守，2隊相互拉鋸15分鐘後，馬爾地夫反以29：23超前，最後兩節中華隊又因3名主力球員古鈺婷、黃子芸及鄭如庭受傷，影響團隊發揮，終場中華隊以39：61敗北。

中華隊雖然未能擊敗馬爾地夫，以取得爭奪第6名的資格，但全隊在腳步與籃下射手的命中率都有發揮，加上球員彬彬有禮，贏得各隊與裁判好評，是中華小將此次參賽在場外的最大收獲，領隊宋洪經與教練李基福也非常肯定球員的表現。

大會明天將進行最後一天決賽，中華隊於上午與日本隊爭第8名，接著由巴基斯坦與馬爾地夫進行第6名之爭。下午由香港對斯里蘭卡爭第3，壓軸一戰由新加坡與馬來西亞進行本屆亞青賽冠軍爭奪戰，大會預定下午3點半閉幕，晚間進行閉幕晚宴。

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