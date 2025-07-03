LLB／東園國小、中山國中資格賽奪冠 前進8月世界賽

世界少棒聯盟（LLB）少棒組及次青少棒組亞太暨中東區資格賽今日在韓國華城舉行，代表台灣的台北市東園國小及台中市中山國中雙雙闖進最後冠軍決賽，分別以2：0、7：0擊敗韓國及菲律賓的強勁對手，順利獲得前進世界賽的資格。

中山國中相隔兩年再次參與亞太暨中東區資格賽，預賽在A組面對菲律賓、韓國、關島，以三戰全勝取得分組一晉級複賽，並順利取得冠軍戰門票。

冠軍戰中山國中再次對上預賽同組的菲律賓隊，靠著連貫的攻勢，以7：0順利取得勝利。這是中山國中第四次取得亞太暨中東區資格，前面三次最終都順利取得世界冠軍，本屆將再度挑戰。

少棒冠軍戰則由東園國小出戰韓國代表隊，預賽雙方碰頭東園曾以4：5落敗，因此關鍵一戰，東園總教練賴敏男派出王牌投手林晉擇先發，投6局只被敲出2支安打，靠著優異的控球封鎖韓國隊的打線。

而東園打線在5局上2出局滿壘時，靠著暴投跑回第一分，並且6局上趁韓國隊換投不穩時，追加1分，最終東園國小以2：0贏得勝利，再度代表亞太暨中東區前往美國參與世界賽，東園國小相隔十年再度前進威廉波特。

賴敏男表示：「小朋友都表現得很棒，沒有因為判決影響比賽心情，此役最大功臣是林晉擇，他的控球幫助球隊守下勝利。」

另外賴敏男提到：「2017年在這個場地輸給韓國，鎩羽而歸，此次帶著復仇的心情到華城，很開心能夠擊敗韓國順利取得亞太暨中東區資格，相隔十年再度踏上威廉波特土地。」

今年LLB次青少棒組世界賽將於美國時間8月3日至10日於密西根州的泰勒舉行，而少棒組緊接著於8月13日至24日於賓州的威廉波特舉行。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）表示，恭喜兩支代表隊，這是TLLB自2021年承接LLB相關事務以來，連續四年少棒及次青少棒球隊雙雙前進美國世界賽，要特別感謝中華電信及萬士益冷氣對於這兩個組別選拔賽的支持。

而今年代表隊比賽的場次，同樣有與總會洽談到授權，並由TLLB付費採購，台灣觀眾將有機會透過電視或是網路收看到實況轉播，一起重溫70、80年代半夜起床、為小選手加油場景。詳細相關賽事相關資訊，請關注台灣世界少棒聯盟粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaiwanLittleLeagueBaseball）。 中山國中獲得次青少棒亞太暨中東區冠軍。圖／台灣世界少棒聯盟提供

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