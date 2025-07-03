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棒球／藤浪下一站在哪？日媒撰文探討轉戰韓職、中職可能性

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎日前遭到水手釋出，下一站仍未定。 美聯社
藤浪晉太郎日前遭到水手釋出，下一站仍未定。 美聯社

日前被大聯盟水手隊釋出的日本火球男藤浪晉太郎，目前仍無未來動向消息。他今年在水手3A出賽21場，戰績2勝1敗、防禦率5.79。根據日媒透露，外界點名的潛在下家包括他的老東家日職阪神虎隊，以及同樣位於關西的歐力士隊。

目前尚未有大聯盟球團想網羅的風聲，因此日媒《高校野球ドットコム》探討藤浪是否可能轉戰他國職棒。對此，擁有韓職運動經紀人資格的金弘智受訪時表示，由於僅能登錄3名洋將，加上月薪上限僅10萬美元，對藤浪可能不是具有吸引力的報價，因此加盟韓職的可能性極低。

中職部分，台鋼雄鷹隊二軍教練福永春吾接受日媒訪問時提到，台灣洋投多半擔任先發輪值主力，與球速相比，投球技巧更被重視，且薪資同樣可能難以符合藤浪的報價，加上中職洋將註冊上限為4人，實際每場只能登錄3人，競爭過於激烈。

不過福永也肯定藤浪具備一流潛力：「他有超過160公里的速球，若出現在中職，無疑是極具威脅的存在。」此外，日媒還探討墨西哥聯盟的可能性，過去曾在墨西哥打球的福永也分享，墨聯去年起，外籍球員名額擴大至20人，藤浪也有波多黎各冬季聯盟的經驗，並非沒有機會。

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