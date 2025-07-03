中職／再補韓援組三本柱！安惠志加盟UniGirls 想當最會吃啦啦隊

2025年中華職棒下半季明天開打，統一獅UniGirls啦啦隊連兩天公布新韓援加入，繼昨日的文慧真（Hyejin Moon）後，今日再次公布新成員安惠志（Hyeji An）加盟，兩人同為韓職斗山熊啦啦隊成員，由斗山熊傳奇啦啦隊朴騏良推薦小學妹們來台發展。

安惠志2001年10月20日出生，天秤座，擅長跳舞，經歷包含首爾FC足球啦啦隊、友利銀行職業女籃啦啦隊、SK騎士職籃啦啦隊等，目前現任韓職斗山熊啦啦隊一員，興趣就是品嚐各式各樣美食，自己期許可以成為台灣最會吃的啦啦隊。

統一獅UniGirls啦啦隊新韓援，今日公布新成員、韓職斗山熊啦啦隊安惠志（Hyeji An）加盟。圖／統一獅隊提供

對於來台發展，安惠志覺得最大的挑戰就是語言上的挑戰，最近也透過書籍網路影音努力學習中文，期待自己加入統一獅UniGirls啦啦隊，能夠展現自己中文學習的成果跟粉絲溝通，以及利用自己身高的優勢在台南球場舞臺上熱情帶動大家應援，也期許自己能夠成為足以代表統一獅的啦啦隊女孩。

安惠志表示：「去年12強賽事，也曾和學姊朴騏良一起來到台灣為韓國隊應援，對於台灣職棒應援文化並不陌生，而且讓自己最訝異的，當時入境來到台灣時，竟然有許多粉絲迎接爭取簽名合照，感受到台灣球迷的熱情，對於能夠加入UniGirls啦啦隊，相信更能感受到台灣職棒的應援魅力，尤其是對於球迷的互動充滿熱情與期待。」

7.12(六)猿獅台南主場賽事，也是安惠志首度蒞臨台南棒球場，當日賽事也將安排表演，安惠志展現他最擅長的舞蹈，讓球迷可以現場感受他的魅力。

統一獅UniGirls啦啦隊新韓援，今日公布新成員、韓職斗山熊啦啦隊安惠志（Hyeji An）加盟。圖／統一獅隊提供

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