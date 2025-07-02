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中職／台南破百店家響應！統一獅上半季封王 第二波優惠出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅上半季封王慶祝活動，台南破百店家響應。圖／統一獅隊提供
統一獅上半季封王慶祝活動，台南破百店家響應。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在今年中職上半球季勇奪隊史第18座季冠軍，周日賽後公布首波封王慶祝活動，其中統一企業集團及長期贊助合作夥伴推出同慶優惠專案，與全民同享封王喜悅，今日公布第二波慶祝活動，超過百家台南在地店家一起響應。

統一獅行銷結合「府城獅子營」在地店家合作活動，超過百家台南在地店家同慶統一獅封王，讓這個城市感受到統一獅拿下季冠軍的喜悅，並把這份榮耀分享給台南市市民。

本次一起共同慶祝行業各行各業都有，其中包括茶飲店、早午餐店、西餐店、汽、機車行、文具類、生活休閒類別等，豐富多元的封王慶祝優惠，也彷彿是台南這個城市的喜事，與市民一起分享。

統一獅總經理蘇泰安表示：「今年球季很感謝在地球迷相挺支持，上半季台南主場賽事票房大幅成長，尤其是平日賽事台南在地球迷進場支持，讓整體看台應援很熱鬧。」

蘇泰安回想今年五月南人季主題日，感謝在地店家支持與參與，「在店家掛上獅隊旗幟，讓外地球迷來到台南城市都可看到球隊的蹤跡。

這次在大家共同努力下，球隊順利拿下上半季季冠軍，蘇泰安也說：「感謝每一個參與的店家的慶祝活動，讓棒球與城市的連結更加豐富，有你們相挺真的很感動，下半季我們會持續努力，往年度總冠軍目標前進。」

統一獅上半季封王慶祝活動店家名稱如下，詳細慶祝資訊請見統一獅臉書官方粉絲團：

拾點柴開台南民生店、文寶房、施媽媽麵店、貓門珈琲 Niau-á Mn̂g Ka-Pi、BlankTime_留白時間、美誠活力早餐店、觓雞王兵仔市店、BESV 台南店、二王加馳安全帽 Godchi Helmets、輝暢傳統整復推拿、摩特動力 PGO 機車(台南營業所)、各鍋各的、這裡有咖啡、好茶革命(究極冷茶專賣)、東泰家具、角鑄燒餃子、鎰法國際有限公司、激烤串串燒、同一汽車商行、桔柿日式食堂、楠岱家具、河馬大口吃、三葉壽麵壽桃行、早安美芝城-安和路一段店、老徐牛肉麵、豪工房、炫一人燒肉、7-11 鳳凰門市、日十。早午食台南成功總店、弘爺漢堡(永康正強店)、安泰中藥房、中油永康中正南路站、吾庵食業、玉珠美容院、得意蝦餅、ALMONd 我的漢飽超好吃、貓窩 catbed 輕食、餓男食堂、小冰豚手作冰品、旅天下 台南南紡門市-東立旅行社、暖南小安民宿、洋城義大利麵餐廳—台南中正店、試茶、玩睫翩 美睫工作室、阿呱小姐頭很大、明章榻榻米、進順機車維修坊、星騎世電動車、白巷子-大灣店、牡蠣大叔海鮮燒物、the gelateria 義式冰淇淋、YAMAHA 慶鴻機車行、黑馬牌元良五金、岩涼手作、痴鍋、喵喵冰館、歐萊排球小角落、柚豆茶飲東門店、佑丞藥局、 A Little 的手作寵物友善工作室、靜涼茶坊、五分鐘找餐台南民生店、一起烘焙坊 Companio Bakery、飽寶早安!、小椿食堂、開心飯盒、白兔美術社、豪味道旗魚焿、阿地牛排館、御私藏裕學店、有麥點手作料理-裕農店、有麥點手作料理-民族店、太陽的時間漢堡吐司、洋新有限公司、平底鍋手作蛋餅、植作茶/台南府緯店、恩熹泡麵成大館、漫曼泰式厚奶茶仁德厭世店、耀福陞、潔有家冷氣清洗、啾西手工水餃、葡萄樹創意生活、淑慧美髮、鍾愛一身精品 美容、加班深夜甜點、斑迪美式餐廳、津昌貨櫃碼頭海鮮熱炒餐廳、慕恆法律事務所、窩星私藏鍋物、鎰法國際-喜臨門膠帶、弘爺漢堡五王店、理勻法律事務所、漫半拍、歐貝拉洋果 子台南崇信店、味熟 mijuku、帕思慕得茶飲專賣店、李桑飯店(金華店)、C.Y.C 晨宇珈琲、芙爾納攝影工作室、詮勝文理-南女校、大魯閣仁德館、大魯閣中華館、cama cafe 台南新市店、千升茗茶、正昌油漆行_永康店、樂慕鐵板燒、葳葳冰品、御私藏裕學店、晒晒子咖啡、羅德眼鏡、可喜空間及佳興果菜行

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排球 統一獅 蘇泰安

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