聽新聞
0:00 / 0:00
中職／大方認愛兄弟啦啦隊啾啾？陳晨威回好友：為你挑ju字輩
樂天桃猿隊球星陳晨威今天被周刊爆料，與大6歲的中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）熱戀，稍早陳晨威在社群發聲，被許多網友認為是承認戀情。
陳晨威和富邦悍將男應援團團長Juicy平時互動有趣，雖兩人不是同隊，但Juicy經常對外開玩笑自稱「陳晨威官方眷屬」。
陳晨威今天被爆料新戀情，Juicy在Threads發文表示「富邦Juju七月班表出爐，不想說太多，我先下去哭。」沒想竟引來陳晨威本人留言：「還為了你挑ju字輩的？哈哈哈不哭哦富邦juju寶貝」。
留言一出，網友們紛紛表示，「這是官宣吧」、「恭喜神威，可以大方宣布了！長這麼帥沒女友才奇怪吧？」、「陳太太在這邊先心碎，恭喜你陳晨威，你一定要很幸福」、「恭喜神威！突然開始期待明星賽」。
🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言