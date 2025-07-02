中職／大方認愛兄弟啦啦隊啾啾？陳晨威回好友：為你挑ju字輩

樂天桃猿隊球星陳晨威今天被周刊爆料，與大6歲的中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）熱戀，稍早陳晨威在社群發聲，被許多網友認為是承認戀情。

陳晨威和富邦悍將男應援團團長Juicy平時互動有趣，雖兩人不是同隊，但Juicy經常對外開玩笑自稱「陳晨威官方眷屬」。

陳晨威今天被爆料新戀情，Juicy在Threads發文表示「富邦Juju七月班表出爐，不想說太多，我先下去哭。」沒想竟引來陳晨威本人留言：「還為了你挑ju字輩的？哈哈哈不哭哦富邦juju寶貝」。

留言一出，網友們紛紛表示，「這是官宣吧」、「恭喜神威，可以大方宣布了！長這麼帥沒女友才奇怪吧？」、「陳太太在這邊先心碎，恭喜你陳晨威，你一定要很幸福」、「恭喜神威！突然開始期待明星賽」。

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