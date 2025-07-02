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中職／淚灑新莊後李珠珢19日明星賽首現身 7月還有2場大巨蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。 中央社
李珠珢。 中央社

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢上個月16日新莊球場發生淚灑球場事件後，結束中職上半季應援隨即回韓，而她今天在IG限動公布7月班表，除了8和10日在韓職LG雙子隊，19日將在台北的中職明星賽現身，29和30日在悍將台北大巨蛋主場。

中職明星賽19日及20日在大巨蛋登場，李珠珢僅19日有班。悍將7月共有9場主場賽事，7場新莊及2場大巨蛋，李珠珢只出現在29和30日大巨蛋賽事，無緣在新莊城堡與球迷見面。

南珉貞7月也只有29和30日在大巨蛋主場有班，明星賽則是20日登場。李雅英23、24、29和30日有班，明星賽是19日登場。

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啦啦隊 富邦悍將 李珠珢

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