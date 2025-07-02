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中職／啦啦隊新韓援文慧真是「Oner姊」網敲碗：何時開球？
中華職棒統一獅隊今天宣布，韓職斗山熊啦啦隊文慧真加盟啦啦隊「UniGirls」，她也在社群平台發文自我介紹，粉絲們紛紛敲碗她的親弟弟Oner（文炫竣）來台開球。
文慧真1998年11月9日出生，是現任韓職斗山熊啦啦隊成員，受親弟弟影響自己也非常喜歡玩電腦遊戲。而她的弟弟是電競「英雄聯盟」職業選手Oner，Oner效力韓國知名隊伍T1，曾與電競傳奇Faker（李相赫）奪下2023和2024年世界冠軍。
文慧真今天在Threads發文表示：「大家好！我是文慧真！很榮幸可以可以成為Unigirls的一員，希望可以跟大家一起在統一獅的球場應援！我們一起加油！」
文慧真曬出穿著隊服並手持「Oner手機殼」的照片。貼文一出，除了歡迎她來台灣之外，網友們也敲碗與弟弟合作，「Oner有機會來台灣嗎」、「請問Oner什麼時候會來開球，想去看球賽了」、「真的好像Oner，所以說讓Oner穿Unigrils的隊服來跳也是沒問題的吧」。
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