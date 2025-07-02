快訊

夏令營2個月10萬 雙薪家庭暑假無後援花錢又燒腦

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

棒球／宏道基金會贊助自由國小50萬元 赴美參加世少棒賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
宏道基金會致贈50萬元贊助經費給台中市和平區自由國小棒球隊。圖／宏道基金會提供
宏道基金會致贈50萬元贊助經費給台中市和平區自由國小棒球隊。圖／宏道基金會提供

為支持偏鄉學童勇敢追夢，宏道基金會今天走進台中市和平區自由國小，致贈50萬元贊助經費，支持該校棒球隊代表台灣出征「2025美國貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽」，自由國小在全國選拔中脫穎而出，將於今年8月前往美國密蘇里州布蘭森市，與來自世界各地的勁旅同場競技，為台灣揮棒出擊。

自由國小位於原住民偏鄉，學生人數僅約50人，卻擁有一支讓人驕傲的棒球隊，全校超過一半的學生投入棒球訓練，校方憑藉完善的住宿與教練制度，吸引許多熱愛棒球的孩子前來就讀。球隊多次代表台中市征戰全國賽事，並曾參與台韓友誼賽、徐生明盃等國際賽事，展現屬於台灣少棒的熱血精神。今年更在全國硬式少棒賽拿下第七名，並勇奪亞太代表隊選拔冠軍，取得世界賽門票。

宏道基金會致贈50萬元贊助經費給台中市和平區自由國小棒球隊。圖／宏道基金會提供
宏道基金會致贈50萬元贊助經費給台中市和平區自由國小棒球隊。圖／宏道基金會提供

宏道基金會長期關注體育發展，致力於為偏鄉運動員提供實質支持，此次贊助自由國小棒球隊赴美，不僅是對孩子們努力的肯定，也象徵基金會對教育與體育深耕的信念。期盼透過這次國際賽事，讓孩子拓展國際視野、吸收異國棒球文化，並將所學帶回台灣基層棒球，持續點燃夢想與希望。

自由國小的出發，不只是追求勝利，更是教育與文化的交流里程碑。宏道基金會誠摯邀請各界關注與支持，陪伴這群來自部落的孩子踏上追夢旅程，一同見證他們在世界舞台上揮灑熱血、為台灣棒球的未來寫下精彩篇章。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

徐生明 棒球

延伸閱讀

鈴木一朗較勁貝比魯斯？賈吉、威爾森正上演異色打擊王之戰

LLB／亞太區少棒賽 北市東園2日與菲律賓爭冠軍戰門票

立委催生「原住民棒壘球教練計畫」經費破億元 上千名球員受惠

原民棒壘球教練研習 陳瑩：提升退役球員及教練權益

相關新聞

中職／獅隊添韓援！文慧真加盟UniGirls 最欣賞陳傑憲

2025年中華職棒下半季賽事即將開打，統一獅UniGirls啦啦隊也添加新成員，韓職斗山熊啦啦隊文慧真（Hyejin M...

棒球／宏道基金會贊助自由國小50萬元 赴美參加世少棒賽

為支持偏鄉學童勇敢追夢，宏道基金會今天走進台中市和平區自由國小，致贈50萬元贊助經費，支持該校棒球隊代表台灣出征「202...

中職／陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

中職樂天桃猿隊球星陳晨威爆出新戀情，女方是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」啾啾（Julia），兩人被拍到吃完消夜後，回男方家過夜，似乎相當親密。 據《鏡週刊》報導，陳晨威日前在天

LLB／亞太區少棒賽 北市東園2日與菲律賓爭冠軍戰門票

台北市東園國小棒球隊代表台灣參加LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽，今天預賽最後一戰以13比1、4局擊敗沙烏地阿拉伯，分組排...

中職／驚訝！平鎮高中捕手江庭毅選秀掉第四輪 也許是這原因

桃園市平鎮高中棒球隊球員哀宥宇、邱立璿、江庭毅、黃天賜、王興楷、李柏毓等6人，昨天在中華職棒季中選秀會上脫穎而出，其中外...

中職／林鴻祥2年空白期周宗志拉一把 重回投手丘拚進職棒

林鴻祥高中時期就是極具天賦的投手，畢業後一度離開棒球圈，約2年的空白期，直到總教練周宗志將他帶進新北凱撒，昨天中職選秀在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。