棒球／宏道基金會贊助自由國小50萬元 赴美參加世少棒賽

為支持偏鄉學童勇敢追夢，宏道基金會今天走進台中市和平區自由國小，致贈50萬元贊助經費，支持該校棒球隊代表台灣出征「2025美國貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽」，自由國小在全國選拔中脫穎而出，將於今年8月前往美國密蘇里州布蘭森市，與來自世界各地的勁旅同場競技，為台灣揮棒出擊。

自由國小位於原住民偏鄉，學生人數僅約50人，卻擁有一支讓人驕傲的棒球隊，全校超過一半的學生投入棒球訓練，校方憑藉完善的住宿與教練制度，吸引許多熱愛棒球的孩子前來就讀。球隊多次代表台中市征戰全國賽事，並曾參與台韓友誼賽、徐生明盃等國際賽事，展現屬於台灣少棒的熱血精神。今年更在全國硬式少棒賽拿下第七名，並勇奪亞太代表隊選拔冠軍，取得世界賽門票。

宏道基金會致贈50萬元贊助經費給台中市和平區自由國小棒球隊。圖／宏道基金會提供

宏道基金會長期關注體育發展，致力於為偏鄉運動員提供實質支持，此次贊助自由國小棒球隊赴美，不僅是對孩子們努力的肯定，也象徵基金會對教育與體育深耕的信念。期盼透過這次國際賽事，讓孩子拓展國際視野、吸收異國棒球文化，並將所學帶回台灣基層棒球，持續點燃夢想與希望。

自由國小的出發，不只是追求勝利，更是教育與文化的交流里程碑。宏道基金會誠摯邀請各界關注與支持，陪伴這群來自部落的孩子踏上追夢旅程，一同見證他們在世界舞台上揮灑熱血、為台灣棒球的未來寫下精彩篇章。

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