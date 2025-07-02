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中職／獅隊添韓援！文慧真加盟UniGirls 最欣賞陳傑憲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅UniGirls啦啦隊也添加新成員，韓職斗山熊啦啦隊文慧真（Hyejin Moon）加盟。圖／統一獅隊提供
統一獅UniGirls啦啦隊也添加新成員，韓職斗山熊啦啦隊文慧真（Hyejin Moon）加盟。圖／統一獅隊提供

2025年中華職棒下半季賽事即將開打，統一獅UniGirls啦啦隊也添加新成員，韓職斗山熊啦啦隊文慧真（Hyejin Moon）加盟獅隊，將於7月12日於台南棒球場首度登場應援。

文慧真，1998年11月9日出生，天蠍座，擅長跳舞，經歷包含首爾FC足球啦啦隊、友利銀行職業女籃啦啦隊、SK騎士職籃啦啦隊等，目前現任韓職斗山熊啦啦隊一員，受到親弟弟的影響自己也非常喜歡玩電腦遊戲。

獅隊球迷也有「喵迷」之稱，文慧真透露自己比較喜歡貓咪，但讓她比較困擾的是他對貓咪過敏，這一季為了來台加盟統一獅UniGirls啦啦隊，也做足了準備，除了透過影音練習獅隊應援曲外，也努力學習說中文，慧真自豪的說，現在已經可以自己到小吃攤點大腸麵線了。

統一獅UniGirls啦啦隊也添加新成員，韓職斗山熊啦啦隊文慧真（Hyejin Moon）加盟。圖／統一獅隊提供
統一獅UniGirls啦啦隊也添加新成員，韓職斗山熊啦啦隊文慧真（Hyejin Moon）加盟。圖／統一獅隊提供

文慧真期待來到台灣與球迷的每一次互動。雖然身處異地，心中還非常關注統一獅的戰況，日前透過線上直播了收看了統一獅封王戰的精彩內容，也私下透露自己最欣賞的球員是「四爺」陳傑憲。期待從下半季開始認真應援幫助球隊贏下每一場勝利。

文慧真表示：「今年球季初就開始計劃要來台灣發展，很開心可以加入統一獅UniGirls成為啦啦隊一員，這幾個月也透過網路影音先了解球隊的應援歌曲，希望自己能展現好的一面呈現給台灣球迷，雖然已經準備了2-3個月，但是還是非常緊張，祈禱著第一場比賽不要出現失誤。下周就要在台南棒球場初次登場，心情充滿期待又帶點緊張感，希望自己能夠盡快融入這個新環境，也很期待跟大家見面。」

7月12日(六)猿獅台南主場賽事，也是文慧真首度蒞臨台南棒球場，當日賽事五局中場，也將安排表演，文慧真將用他最擅長的舞蹈，讓球迷更進一步認識他。

統一獅UniGirls啦啦隊也添加新成員，韓職斗山熊啦啦隊文慧真（Hyejin Moon）加盟。圖／統一獅隊提供
統一獅UniGirls啦啦隊也添加新成員，韓職斗山熊啦啦隊文慧真（Hyejin Moon）加盟。圖／統一獅隊提供

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