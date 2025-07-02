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陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

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中職／陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿球星陳晨威、中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）。聯合報系資料照、啾啾IG
樂天桃猿球星陳晨威、中信兄弟啦啦隊啾啾（Julia）。聯合報系資料照、啾啾IG

中職樂天桃猿隊球星陳晨威爆出新戀情，女方是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」啾啾（Julia），兩人被拍到吃完消夜後，回男方家過夜，似乎相當親密。

據《鏡週刊》報導，陳晨威日前在天母球場比賽結束後，開著百萬白色保時捷載啾啾到高鐵桃園站附近吃宵夜，雖沒有太多親暱動作，但在離開餐廳時啾啾輕撫陳晨威的背，最後一起上保時捷，回男方家過夜。

現年27歲的陳晨威因外型帥氣，加上球技頂尖，擁有「陳太太」粉絲群。「台泰混血」的啾啾（本名林忻怡）年紀比陳晨威大6歲，曾待過統一獅啦啦隊「Uni Girls」與富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，還擔任過周杰倫亞洲巡迴演唱會的專屬舞者。

陳晨威2022年曾被爆捲入前樂天女孩倪暄的感情糾紛，當時陳晨威所屬經紀公司澄清並無介入，也在聲明中透露對方要求高額賠償金，不久後倪暄離開樂天女孩。

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中信兄弟 啦啦隊 樂天桃猿 陳晨威

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