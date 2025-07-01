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LLB／亞太區少棒賽 北市東園2日與菲律賓爭冠軍戰門票

中央社／ 台北1日電
台北市東園國小棒球隊代表台灣參加LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽，1日預賽擊敗沙烏地阿拉伯，2日4強將與菲律賓交手。圖為北市東園6月28日出賽合影。（球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年7月1日 中央通訊社
台北市東園國小棒球隊代表台灣參加LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽，1日預賽擊敗沙烏地阿拉伯，2日4強將與菲律賓交手。圖為北市東園6月28日出賽合影。（球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年7月1日 中央通訊社

台北市東園國小棒球隊代表台灣參加LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽，今天預賽最後一戰以13比1、4局擊敗沙烏地阿拉伯，分組排名第2晉級，明天4強將與菲律賓交手，爭冠軍戰門票。

LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽在韓國舉行，北市東園預賽接連擊敗中國、關島，第3戰與地主韓國交手4比5吞敗，昨天再擊敗香港，今天預賽最後一戰與沙烏地阿拉伯交手。

北市東園今天3任投手依序登板，簡子淂先發投1.2局被敲出1支安打、無失分，何甫羿接替登板，投1.1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，陳羿礽後援登板投1局，接連被敲2支安打失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。

北市東園開賽積極搶分，首局單局敲4安、獲得2次四死球保送，攻勢串連、一口氣拿下6分，2局單局有5支安打，包括3支長打，再拿3分、拉開領先差距，3局靠著安打、失誤多添1分保險分，4局再拿3分，順利搶下比賽勝利。

北市東園A組預賽戰績4勝1敗、排名第2晉級，A組第1為目前全勝的韓國隊，明天4強將與B組排名第1的菲律賓交手，而韓國4強的對手是泰國，勝隊取得冠軍戰門票。

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韓國隊 棒球

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