中職／驚訝！平鎮高中捕手江庭毅選秀掉第四輪 也許是這原因

桃園市平鎮高中棒球隊球員哀宥宇、邱立璿、江庭毅、黃天賜、王興楷、李柏毓等6人，昨天在中華職棒季中選秀會上脫穎而出，其中外界看好的主力捕手江庭毅在第4輪才被富邦悍將挑中，令人最為驚訝。桃園市棒球總顧問張滄彬今天下午表示，這次玉山盃比賽結果，可能左右中職球團看法。

中華職棒大聯盟2025年季中選秀會，平鎮高中棒球隊球員哀宥宇（統一獅）、邱立璿（台鋼雄鷹）、江庭毅（富邦悍將）、黃天賜（統一獅）、王興楷（中信兄弟）、李柏毓（樂天桃猿）等6人成功進入中華職棒。

平鎮高中棒球隊PO文祝賀「是努力與實力的最佳證明」，「未來挑戰才開始，祝福你們在職業生涯中一帆風順，勇往直前」。

相較去年球員許庭綸、張趙紘、曾聖安首輪就被選走，今年6名球員獲選秀指名順位顯得較後面，其中選秀前被看好領導能力強，守備能力好，打擊穩定、具國際賽經驗豐富的江庭毅，直到第4輪才被富邦悍將挑中，最較令外界驚訝。

也是平鎮高中棒球隊創隊總教練張滄彬表示，這次玉山盃比賽結果可能左右中職球團的看法，如果桃園市成績打得更好，也許選秀會的結果會不一樣。

平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏表示，今年季中選秀結果，包括哀宥宇等6名球員在選秀結果，只有江庭毅最意外，以江庭毅的能力或許在選秀會可以更好，其他5人選秀輪次都是可以預期和接受範圍內，或許是在選秀會急迫下，每個球隊想法有所不同，整體而言，平鎮6名球員成功被選中仍算是預期之中。 平鎮高中棒球隊球員邱立璿（右）第3輪被台鋼雄鷹選中。圖／取自「平鎮高中棒球隊粉絲團」臉書 平鎮高中棒球隊球員黃天賜（右）第5輪被統一獅選中。圖／取自「平鎮高中棒球隊粉絲團」臉書 平鎮高中棒球隊球員王興楷（右）第5輪被中信兄弟選中。圖／取自「平鎮高中棒球隊粉絲團」臉書 平鎮高中棒球隊球員哀宥宇（右）第2輪被統一獅選中。圖／取自「平鎮高中棒球隊粉絲團」臉書

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