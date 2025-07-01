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中職／林鴻祥2年空白期周宗志拉一把 重回投手丘拚進職棒

中央社／ 台北1日電
周宗志教練。圖／中華棒協提供(資料照)
周宗志教練。圖／中華棒協提供(資料照)

林鴻祥高中時期就是極具天賦的投手，畢業後一度離開棒球圈，約2年的空白期，直到總教練周宗志將他帶進新北凱撒，昨天中職選秀在第8輪獲味全龍指名，要證明有能力靠打球改變家裡環境。

21歲投手林鴻祥在國中時期就是頗受矚目的投手，國中階段就有近144公里的球速，高一就能在縣市聯隊扛起王牌投手重任，但高中畢業後離開球場，為了賺錢也到工地工作，真的離開棒球圈後，才感受到沒能繼續打球的遺憾。

新北凱撒總教練周宗志接受中央社記者訪問時提到，為了尋找球隊戰力，某次翻之前的秩序冊時看到林鴻祥的名字，透過新北凱撒陣中同部落的球員取得聯繫，問林鴻祥如果有機會，願不願意回到棒球場。

周宗志回憶，林鴻祥沒有猶豫太久就回覆想要回來打。不過周宗志也提出條件，加入球隊的前半年觀察期沒有支薪，從技術層面、練習態度觀察，評估通過後才會正式簽約，林鴻祥也付出了很多努力。

林鴻祥剛回到球場球速剩130公里出頭，到今年春季聯賽球速飆到150公里、慢慢找回高中時候的感覺，今年投入中職選秀，獲味全龍在第8輪指名，而龍隊總教練葉君璋也認為，林鴻祥有機會是即戰力投手。

周宗志表示，看到林鴻祥的名字出現在電視上，真的起雞皮疙瘩，比看到韋宏亮的名字感覺又更強烈，「這個孩子經歷這麼多，好不容易回到場上，用1年多的時間證明，他是可以靠打棒球賺錢、改善家裡環境的。」

周宗志提到，林鴻祥的棒球路不太一樣，現階段還有很大的進步空間，感謝味全龍的肯定、給予機會，林鴻祥是很有天分的球員，中斷了2、3年，應該也有意識到，能再回到場上是很幸福的事情，希望他進到職棒更珍惜得來不易的機會。

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棒球 味全龍 中職選秀

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