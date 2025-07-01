快訊

民眾黨集結小草聲援 陳佩琪哽咽：隕落人命的事情不要再發生

扯！民間救護車過紅燈撞死騎士 肇事駕駛兼業主竟「無照上路」

卓君澤生了！威廉遭起訴後首露臉 她謝老公扛起一切

中職／韋宏亮社會隊磨1年成中職狀元 周宗志點自律重要性

中央社／ 台北1日電
2025中華職棒新人球員選拔會，後援投手即戰力韋宏亮（圖）在首輪被第1順位的台鋼雄鷹選中，成為本季選秀狀元。中央社
2025中華職棒新人球員選拔會，後援投手即戰力韋宏亮（圖）在首輪被第1順位的台鋼雄鷹選中，成為本季選秀狀元。中央社

新北凱撒19歲投手韋宏亮高中畢業磨練1年拚選秀，成睽違14年無旅外資歷的投手中職狀元。總教練周宗志分享韋宏亮的不同和成長，也認為無論在哪，自律都是成功不可或缺的條件。

韋宏亮在鶯歌工商棒球隊時期就有很好的條件，但後來因為動刀休養，直到高三木棒聯賽復出，畢業後沒有投入職棒選秀，選擇到社會隊新北凱撒棒球隊磨練，昨天中職選秀會上獲台鋼雄鷹指名，成為繼2011年林晨樺後，再有不具旅外資歷的投手當狀元。

新北凱撒總教練周宗志接受中央社記者訪問時提到，先前在穀保家商執教時，曾在玉山盃聯隊帶過韋宏亮，在韋宏亮畢業前夕與鶯歌工商總教練王傳家聊天，談到希望讓韋宏亮到新北凱撒，可以就近照顧，也對投手的訓練算有信心。

周宗志表示，韋宏亮高三復出後，王傳家都有嚴格控管用球數，避免強度還沒到再度受傷，他也跟韋宏亮本人談過，詢問是否願意先到新北凱撒磨練1年再選秀，印象中講不到2分鐘、韋宏亮馬上就答應了，「謝謝球員和王傳家教練願意信任，昨天選秀可以有好的結果，也算不負所托。」

被問起韋宏亮的成長，周宗志表示，高中剛畢業那段時間，韋宏亮投球很單純、不太會思考，進到球隊後，搭配的捕手有成棒資歷，加上陣中有具職棒資歷的投手洪心騏、吳丞哲，會分享投球觀念、配球，給很多建議，讓韋宏亮在1年的時間內，成長到足以對面成棒層級的打者，而且本來投球膽量就很好，在新北凱撒扛起救援投手角色。

高中畢業即投入選秀，或者先到大學、社會隊磨練再挑戰，一直以來都有很多不同的討論和觀點，但周宗志認為，不管進到中職、日職、去到美職，或者留在大學和社會隊，無論環境及身分，最重要的是球員的自主和自律性，唯有不斷鞭策自己，才能繼續在這條路上走下去。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 台鋼雄鷹 中職選秀

延伸閱讀

中職／哀宥宇獲獅指名開心能回台南效力 餅總：先發養成

中職／昔「二刀流」曾偉喆專心投球？林岳平：有比安可會打再試試看

中職／從悍將打工仔變選秀上榜生 林威助看王偉軒後援眼睛一亮

中職／洪總還原狀元二選一 雄鷹第二輪叼起朱盟一網打進

相關新聞

中職／加開也賣光光了！明星賽兩天估8萬人進場同歡

中華職棒明星賽7月19、20日在台北大巨蛋登場，近日加開外野二層門票，今天宣告也全數售罄，兩天票房預計8萬人，締造明星賽...

中職／明星賽公布演出陣容 i‑dle成員Minnie大巨蛋開唱

中華職棒明星賽今年在7月19、20日台北大巨蛋登場，活動內容豐富精彩，賽後安排藝人嘉賓演唱，今天公布賽後表演嘉賓名單，首...

中職／林鴻祥2年空白期周宗志拉一把 重回投手丘拚進職棒

林鴻祥高中時期就是極具天賦的投手，畢業後一度離開棒球圈，約2年的空白期，直到總教練周宗志將他帶進新北凱撒，昨天中職選秀在...

中職／韋宏亮社會隊磨1年成中職狀元 周宗志點自律重要性

新北凱撒19歲投手韋宏亮高中畢業磨練1年拚選秀，成睽違14年無旅外資歷的投手中職狀元。總教練周宗志分享韋宏亮的不同和成長...

中職／6月MVP出爐 吉力吉撈險勝吳念庭、羅戈首度獲獎

中職職棒6月MVP出爐，中信兄弟隊羅戈首度獲獎，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠拿到6票，險勝台鋼雄鷹隊吳念庭的4票，生涯第三度獲...

中職／兄弟啦啦隊8月班表出爐！峮峮大巨蛋限定8場全勤 洲際出局

中信兄弟隊8月份啦啦隊班表出爐，人氣成員峮峮5場台中洲際球場都沒班，但8場台北大巨蛋賽事全勤。 中信兄弟7月共7場主場賽事，峮峮都沒有進入班表。8月兄弟有5場洲際和8場大巨蛋，雖然峮峮洲際仍沒有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。