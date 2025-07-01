中職／韋宏亮社會隊磨1年成中職狀元 周宗志點自律重要性

新北凱撒19歲投手韋宏亮高中畢業磨練1年拚選秀，成睽違14年無旅外資歷的投手中職狀元。總教練周宗志分享韋宏亮的不同和成長，也認為無論在哪，自律都是成功不可或缺的條件。

韋宏亮在鶯歌工商棒球隊時期就有很好的條件，但後來因為動刀休養，直到高三木棒聯賽復出，畢業後沒有投入職棒選秀，選擇到社會隊新北凱撒棒球隊磨練，昨天中職選秀會上獲台鋼雄鷹指名，成為繼2011年林晨樺後，再有不具旅外資歷的投手當狀元。

新北凱撒總教練周宗志接受中央社記者訪問時提到，先前在穀保家商執教時，曾在玉山盃聯隊帶過韋宏亮，在韋宏亮畢業前夕與鶯歌工商總教練王傳家聊天，談到希望讓韋宏亮到新北凱撒，可以就近照顧，也對投手的訓練算有信心。

周宗志表示，韋宏亮高三復出後，王傳家都有嚴格控管用球數，避免強度還沒到再度受傷，他也跟韋宏亮本人談過，詢問是否願意先到新北凱撒磨練1年再選秀，印象中講不到2分鐘、韋宏亮馬上就答應了，「謝謝球員和王傳家教練願意信任，昨天選秀可以有好的結果，也算不負所托。」

被問起韋宏亮的成長，周宗志表示，高中剛畢業那段時間，韋宏亮投球很單純、不太會思考，進到球隊後，搭配的捕手有成棒資歷，加上陣中有具職棒資歷的投手洪心騏、吳丞哲，會分享投球觀念、配球，給很多建議，讓韋宏亮在1年的時間內，成長到足以對面成棒層級的打者，而且本來投球膽量就很好，在新北凱撒扛起救援投手角色。

高中畢業即投入選秀，或者先到大學、社會隊磨練再挑戰，一直以來都有很多不同的討論和觀點，但周宗志認為，不管進到中職、日職、去到美職，或者留在大學和社會隊，無論環境及身分，最重要的是球員的自主和自律性，唯有不斷鞭策自己，才能繼續在這條路上走下去。

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