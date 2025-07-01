中職／6月MVP出爐 吉力吉撈險勝吳念庭、羅戈首度獲獎

中職職棒6月MVP出爐，中信兄弟隊羅戈首度獲獎，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠拿到6票，險勝台鋼雄鷹隊吳念庭的4票，生涯第三度獲選單月MVP。

吉力吉撈．鞏冠6月累積74打數敲出25支安打、8轟、20分打點，繳出打擊率0.338、上壘率0.375、長打率0.770、整體攻擊指數1.145，拿下6票；排名第二的吳念庭，也繳出返台以來最精彩的一個月，以打擊率0.463、上壘率0.520、長打率0.552，敲出31支安打為全聯盟最多，為雄鷹貢獻13分打點。

吉力吉撈．鞏冠先前在2023年9月、2024年8月都拿下單月MVP，連續3年都有單月MVP獎項入袋。

羅戈單月出賽5場、32.1局，拿下4勝0敗、防禦率1.95，送出36次三振，生涯首度獲選單月MVP，他拿下9票，擊敗統一獅隊髙塩將樹的3票。

2025年6月投打MVP得主：

【投手】中信兄弟-羅戈

【打擊】味全龍–吉力吉撈．鞏冠

媒體投票結果： 投手 羅戈（中信兄弟）：9票 髙塩將樹（統一7-ELEVEn獅）：3票 梅賽斯（統一7-ELEVEn獅）：1票 打擊 吉力吉撈．鞏冠（味全龍）：6票 吳念庭（台鋼雄鷹）：4票 林安可（統一7-ELEVEn獅）：2票 魔鷹（台鋼雄鷹）：1票

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