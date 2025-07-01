中職／加開也賣光光了！明星賽兩天估8萬人進場同歡

中華職棒明星賽7月19、20日在台北大巨蛋登場，近日加開外野二層門票，今天宣告也全數售罄，兩天票房預計8萬人，締造明星賽史上最佳票房紀錄。

去年明星賽首度於大巨蛋舉辦，分別締造周六33688人、周日28666人票房佳績，兩天合計6萬2354人進場。

今年明星賽再度以台北大巨蛋作為比賽場地，人潮將比去年更盛，聯盟今天公布賽後表演藝人名單，在兩位金曲實力派歌手與韓流女星加持下，明星賽全區包括加開的外野L2門票已全數售罄，宣告明星賽兩日賽事全面滿場，預估兩天總計有8萬人擠爆臺北大巨蛋，締造明星賽史上最佳進場紀錄。

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