聽新聞
0:00 / 0:00
中職／加開也賣光光了！明星賽兩天估8萬人進場同歡
中華職棒明星賽7月19、20日在台北大巨蛋登場，近日加開外野二層門票，今天宣告也全數售罄，兩天票房預計8萬人，締造明星賽史上最佳票房紀錄。
去年明星賽首度於大巨蛋舉辦，分別締造周六33688人、周日28666人票房佳績，兩天合計6萬2354人進場。
今年明星賽再度以台北大巨蛋作為比賽場地，人潮將比去年更盛，聯盟今天公布賽後表演藝人名單，在兩位金曲實力派歌手與韓流女星加持下，明星賽全區包括加開的外野L2門票已全數售罄，宣告明星賽兩日賽事全面滿場，預估兩天總計有8萬人擠爆臺北大巨蛋，締造明星賽史上最佳進場紀錄。
🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言