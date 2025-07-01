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中職／兄弟啦啦隊8月班表出爐！峮峮只有大巨蛋限定8場全勤
中信兄弟隊8月份啦啦隊班表出爐，人氣成員峮峮5場台中洲際球場都沒班，但8場台北大巨蛋賽事全勤。
中信兄弟7月共7場主場賽事，峮峮都沒有進入班表。8月兄弟有5場洲際和8場大巨蛋，雖然峮峮洲際仍沒有班，但8場大巨蛋全勤，全隊只有她和沛婕8場大巨蛋全勤。
韓籍成員邊荷律則是8月1日至3日在大巨蛋，8月22日至24日也在大巨蛋，共6場賽事。
消息一出，網友們紛紛表示，「好多峮」、「為什麼峮只有在巨蛋」、「峮愛吹冷氣」、「冷氣吹爽爽」。
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