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中職／明星賽公布演出陣容 i‑dle成員Minnie大巨蛋開唱

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒明星賽今年在7月19、20日台北大巨蛋登場，今天公布賽後表演嘉賓名單，次日將由韓國超人氣女團i‑dle成員MINNIE率領專業舞團，帶來全新的視覺演出呈現驚豔全場。圖／中華職棒提供
中華職棒明星賽今年在7月19、20日台北大巨蛋登場，今天公布賽後表演嘉賓名單，次日將由韓國超人氣女團i‑dle成員MINNIE率領專業舞團，帶來全新的視覺演出呈現驚豔全場。圖／中華職棒提供

中華職棒明星賽今年在7月19、20日台北大巨蛋登場，活動內容豐富精彩，賽後安排藝人嘉賓演唱，今天公布賽後表演嘉賓名單，首日邀請兩位曾榮獲金曲獎肯定的實力派歌手登台演出，全方位音樂歌手蕭煌奇、創作天后蔡健雅領銜登場；次日將由韓國超人氣女團i‑dle成員MINNIE率領專業舞團，帶來全新的視覺演出呈現驚豔全場，結合MINNIE獨特的風格與感染力，打造充滿魅力的明星賽音樂饗宴。

首日賽後將由蕭煌奇打頭陣，以溫暖渾厚的嗓音和感人創作聞名，經典作品包括〈阿嬤的話〉、〈你是我的眼〉、〈末班車〉等，傳唱度極高、深植人心。蕭煌奇於2018年破紀錄拿下第四座金曲獎「最佳台語男歌手」，音樂領域橫跨流行、台語與公益主題，並以創作與製作並進的身分，成為華語音樂圈極具代表性的全方位音樂人。

中華職棒明星賽今年在7月19、20日台北大巨蛋登場，今天公布賽後表演嘉賓名單，首日邀請兩位曾榮獲金曲獎肯定的實力派歌手登台演出，全方位音樂歌手蕭煌奇、創作天后蔡健雅領銜登場。圖／中華職棒提供
中華職棒明星賽今年在7月19、20日台北大巨蛋登場，今天公布賽後表演嘉賓名單，首日邀請兩位曾榮獲金曲獎肯定的實力派歌手登台演出，全方位音樂歌手蕭煌奇、創作天后蔡健雅領銜登場。圖／中華職棒提供

創作天后蔡健雅接力獻唱，出道至今發行多張膾炙人口的專輯，代表作品包含〈紅色高跟鞋〉、〈無底洞〉、〈陌生人〉等，擁有獨特嗓音與深刻詞曲風格，廣受歌迷喜愛。蔡健雅曾四度榮獲金曲獎「最佳華語女歌手」，亦擔任多張專輯製作人，展現跨足演唱與製作的音樂實力，深受樂評與樂迷高度肯定。

第二天賽後表演歌手由人氣女團i‑dle成員MINNIE率領專業舞團，為球迷獻上一場全新視覺呈現的精彩演出！這不僅是MINNIE首度踏進台北大巨蛋，也標誌著明星賽首次邀請韓國女團歌手登台，以音樂為明星賽揭開跨界合作的新篇章。

社群粉絲超過800萬的人氣歌手MINNIE擅長駕馭多元音樂風格，過去以i‑dle身份在全球掀起旋風，這回她特別準備以全新魅力演出來點燃大巨蛋。MINNIE興奮表示：「這是我第一次參與中華職棒明星賽、第一次站在台北大巨蛋，非常期待透過音樂感受大家的熱情！」

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明星賽 中華職棒

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