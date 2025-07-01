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中職／李育朋獲桃猿指名 已開始思考如何在職棒生存

中央社／ 台北1日電
李育朋。中華民國棒球協會提供
李育朋。中華民國棒球協會提供

有「東體彭于晏」封號的左投李育朋昨天獲樂天桃猿第4輪指名，獲選後和媽媽擁抱、情緒激動；李育朋表示，被喊到名字除了高興，也開始想該如何在職棒生存。

台東體中應屆畢業左投李育朋生涯最快球速可達約144公里，也被評價具備好的投球能力，能混合發揮武器庫中各種球路的威力，昨天選秀會中被桃猿隊在第4輪指名，李育朋對桃園也不陌生，因為少棒、青少棒階段都是在桃園打球。

李育朋表示，被選到當然很高興，但想到更多的是，接下來該如何在職棒圈生存；職棒退役球員「張班長」張志強是李育朋的姑丈，李育朋之前也都會詢問張志強職棒圈相關的問題。

至於對於桃猿隊的印象，李育朋提到，平常會關注職棒賽事，特別是同為左投陳冠宇等人的表現，希望可以快點提升能力、早日拚上一軍。

李育朋獲選後媽媽難掩激動情緒，李育朋表示，從小到大棒球相關的一切事務都是媽媽幫忙打理、對他的期望也很高，很感謝家人一路以來的支持鼓勵，也感謝從小到大指導過他的三級棒球教練。

此次桃猿隊選進8人中，有3人是台東體中應屆畢業生，除了李育朋外，還有3輪選進下勾右投手陳世展、8輪選進捕手余新喆；李育朋和陳世展選後受訪不約而同提到，高中3年一起奮戰：「很開心，東體左右護法又合體了。」

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樂天桃猿 棒球 張志強

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