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桃園市民專屬 報名神戶馬拿日幣4800限量禮

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
日本神戶馬拉松11月16日登場，桃園市政府鼓勵市民參加，推出報名完成限量禮，送完為止。圖／桃園市觀光旅遊局提供
日本神戶馬拉松11月16日登場，桃園市政府鼓勵市民參加，推出報名完成限量禮，送完為止。圖／桃園市觀光旅遊局提供

日本神戶馬拉松今年將於11月16日登場，桃園市與神戶市友好交流，市民8月18日前報名參賽並到桃園觀光導覽網填寫回報單，就能獲得日幣4500元的「神戶智慧觀光旅遊護照」，暢遊當地48個知名景點，盟額有限，送完為止。

桃園市觀光旅遊局表示，觀旅局2023年與神戶觀光局簽署合作備忘錄（MOU）後，陸續展開多項合作，神戶有馬拉松，桃園有石門水庫楓半馬，2地互相鼓勵跑者到對方城市參賽觀光，今年4月也開啟直航班機，互訪更便利。

觀旅局代理局長王麗娟表示，神戶馬拉松是日本馬拉松發源地，每年超過2萬名跑者參加，活動前的儀式與各式各樣應援團都值得桃園借鏡，今年12月石門水庫楓半馬將以同樣熱情迎接跑者。神戶馬紀念好禮限桃園市民身分，限量100名，馬拉松報名網址有「JTB體育站（https://reurl.cc/6KnD9b）」或「RUN JAPAN（https://reurl.cc/6KnDXZ）」，民眾可自行選擇，完成報名請截取報名與付款成功照片，再到桃園觀光導覽網（https://reurl.cc/1KRoyV）才能領取。

日本神戶馬拉松11月16日登場，桃園市政府鼓勵市民參加，推出報名完成限量禮，送完為止。圖／桃園市觀光旅遊局提供
日本神戶馬拉松11月16日登場，桃園市政府鼓勵市民參加，推出報名完成限量禮，送完為止。圖／桃園市觀光旅遊局提供

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