桃園市民專屬 報名神戶馬拿日幣4800限量禮

富邦悍將隊今年選秀選進高中2大鐵捕，首輪先行指名普門高中強打捕手張育豪，第4輪再選進平鎮高中鐵捕江庭毅。而江庭毅在獲得指名後，在個人threads上發出Fubon Angels韓援南珉貞的應援毛巾，不

2025-07-01 10:33