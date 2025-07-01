中職／8位超人力霸王都來了 統一獅最強主題日7月底攻蛋

統一獅今年與超人力霸王的聯名主題日，將在7月25到27日在台北大巨蛋登場，本次活動不僅將最新一代的超人力霸王「超人力霸王奧米加」直接躍上大巨蛋演出，讓球迷一睹他的光之力量，更集結了歷代最受歡迎的超人力霸王，包括─初代、傑洛、捷德、歐布、X、梅比斯、銀河等，一同捍衛主場賽事。

獅隊此次主題日首次邀請八位經典超人力霸王齊聚，每日更安排特別的反派角色，與超人力霸王們於賽前、賽後帶來精彩的特攝短劇秀。每日賽前會先於台北大巨蛋一、三壘舞台區進行前導劇情演出，每日賽後更將於場內進行20分鐘的燈光結合特攝劇大秀。

球團表示，每場賽事將有四位超人力霸王現身守護統一獅主場，每日更有不同的超人力霸王現身，歡迎球迷和粉絲朋友踴躍進場。

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