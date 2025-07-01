快訊

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／江庭毅獲南珉貞邀約嗨喊「我要發瘋了」 廖任磊「宣示主權」

聯合新聞網／ 綜合報導
平鎮高中捕手江庭毅昨天在選秀會上被富邦悍將選中，並在社群曬出南珉貞應援毛巾。 中央社
平鎮高中捕手江庭毅昨天在選秀會上被富邦悍將選中，並在社群曬出南珉貞應援毛巾。 中央社

富邦悍將隊今年選秀選進高中2大鐵捕，首輪先行指名普門高中強打捕手張育豪，第4輪再選進平鎮高中鐵捕江庭毅。而江庭毅在獲得指名後，在個人threads上發出Fubon Angels韓援南珉貞的應援毛巾，不只釣出本人親自回應，許多學長也紛紛留言「關照」這位菜鳥。

能夠在第4輪選進江庭毅，富邦球團也感到意外。江庭毅獲選後也在threads發出南珉貞應援毛巾照，寫道「其實就是一個機會」，還將貼文置頂，獲得南珉貞親自回覆：「恭喜~ 我的南朋友～我想邀請你上我的YT。」江庭毅則表示「我的榮幸」，還補上一句「我要發瘋了」。

貼文一出不只釣出南珉貞，也連帶獲得了許多學長的「關照」，悍將當家終結者曾峻岳現身留言區，並標注先前曾表態是南珉貞粉絲的廖任磊：「磊哥怎麼看」董子恩也跟進：「先過阿磊那關」，而廖任磊本人則在留言區上傳一張與南珉貞的合照。

被學長「宣示主權」後，江庭毅直接投降：「學長，我認輸」，除了被學長們回覆外，富邦育樂總經理陳昭如也現身祝福，歡迎這位年輕鐵捕加入富邦悍將。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

富邦悍將 南珉貞

相關新聞

經典賽／MLB官網專訪日本監督 難忘國際賽對中華隊的1勝與1敗

第六屆世界棒球經典賽將在明年3月登場，日本隊為衛冕軍、三屆冠軍得主，監督井端弘和將則是首度領軍挑戰這項賽事，他接受大聯盟...

中職／江庭毅獲南珉貞邀約嗨喊「我要發瘋了」 廖任磊「宣示主權」

富邦悍將隊今年選秀選進高中2大鐵捕，首輪先行指名普門高中強打捕手張育豪，第4輪再選進平鎮高中鐵捕江庭毅。而江庭毅在獲得指名後，在個人threads上發出Fubon Angels韓援南珉貞的應援毛巾，不

中職／洪總還原狀元二選一 雄鷹第二輪叼起朱盟一網打進

中華職棒選秀會最難以預測的一年，手握狀元籤的台鋼雄鷹隊都猶豫到最後一刻才定案，沒想到原本兩位狀元候選人韋宏亮、朱盟，都在...

中職／黃暐傑預計8月可出賽 葉君璋認為龍隊牛棚需要他

味全龍隊在今年選秀的第一次出手，就讓各界震驚，帶回神秘的大聯盟級投手黃暐傑，總教練葉君璋確實著眼投手戰力的即刻需求，看他...

桃園市民專屬 報名神戶馬拿日幣4800限量禮

日本神戶馬拉松今年將於11月16日登場，桃園市與神戶市友好交流，市民8月18日前報名參賽並到桃園觀光導覽網填寫回報單，就...

中職／8位超人力霸王都來了 統一獅最強主題日7月底攻蛋

統一獅今年與超人力霸王的聯名主題日，將在7月25到27日在台北大巨蛋登場，本次活動不僅將最新一代的超人力霸王「超人力霸王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。