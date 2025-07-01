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中職／江庭毅獲南珉貞邀約嗨喊「我要發瘋了」 廖任磊「宣示主權」
富邦悍將隊今年選秀選進高中2大鐵捕，首輪先行指名普門高中強打捕手張育豪，第4輪再選進平鎮高中鐵捕江庭毅。而江庭毅在獲得指名後，在個人threads上發出Fubon Angels韓援南珉貞的應援毛巾，不只釣出本人親自回應，許多學長也紛紛留言「關照」這位菜鳥。
能夠在第4輪選進江庭毅，富邦球團也感到意外。江庭毅獲選後也在threads發出南珉貞應援毛巾照，寫道「其實就是一個機會」，還將貼文置頂，獲得南珉貞親自回覆：「恭喜~ 我的南朋友～我想邀請你上我的YT。」江庭毅則表示「我的榮幸」，還補上一句「我要發瘋了」。
貼文一出不只釣出南珉貞，也連帶獲得了許多學長的「關照」，悍將當家終結者曾峻岳現身留言區，並標注先前曾表態是南珉貞粉絲的廖任磊：「磊哥怎麼看」董子恩也跟進：「先過阿磊那關」，而廖任磊本人則在留言區上傳一張與南珉貞的合照。
被學長「宣示主權」後，江庭毅直接投降：「學長，我認輸」，除了被學長們回覆外，富邦育樂總經理陳昭如也現身祝福，歡迎這位年輕鐵捕加入富邦悍將。
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