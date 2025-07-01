經典賽／MLB官網專訪日本監督 難忘國際賽對中華隊的1勝與1敗

第六屆世界棒球經典賽將在明年3月登場，日本隊為衛冕軍、三屆冠軍得主，監督井端弘和將則是首度領軍挑戰這項賽事，他接受大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）訪問，文中提到兩次對中華隊意義重大的國際賽，2013年經典賽對中華隊敲追平安打，井端弘和認為是自己人生最棒時刻之一，2024年世界12強棒球賽執教輸給中華隊，則是認證中華隊打出了日本預料之外的戰力。

這篇文章從井端兩項與中華隊的緣分說起，首先是2013年經典賽8強賽面對中華隊，日本9局上、兩出局還處於2：3落後，井端弘和的追平安打將比賽帶入延長，進而擊敗中華隊。

井端回想這個打席，「整座球場都在為我加油，我心想如果自己敲安打會怎樣？如果我出局會怎樣？」他說最終可以敲安，讓全場為自己喝彩，像這樣的場景是兒時一直以來的夢想，，「真的很不可思議，那是我人生最美好的經驗之一。」井端表示，當時自己的選手生涯已經步入尾聲，「基本上，在那次比賽是用盡了所有力氣。」

日本武士隊監督井端弘和。圖／台鋼雄鷹提供(資料照)

接下來在教練生涯，井端弘和帶領已經取得國際賽27連勝的日本隊，在12強賽冠軍賽遭到中華隊爆冷擊敗，他也聊到自己難為之處，「12強的賽程比經典賽更緊湊，也有不同的投手規定，隨著比賽進行，我的調度失去了一些彈性，我思考如何更有效率在困難的狀況下使用投手。同時，中華隊也展現出日本隊沒有預料到的強度。」

經典賽開放大聯盟選手參賽，屆時日本隊的陣容勢必眾星雲集，談到如何整合美職、日職球星，井端強調：「不管是不是球星，所有人迫切的目標都是要贏、要成為世界第一。」他也被問到大谷翔平屆時在陣中的重要性，井端表示，「大谷可以投球、打擊，為陣容省下一個名額，但更重要的是，他能激發選手突破、超越自我認知，他和達比修有在2023年都扮演這樣的角色。」

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