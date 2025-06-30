中職／「綠島潛水艇」陳世展獲桃猿指名 多年努力就為這刻

台東體中畢業下勾投手「綠島潛水艇」陳世展在第3輪獲樂天桃猿隊指名，從不被看好到取得職棒入場券，陳世展直言努力這麼多年就是為這刻，進桃猿希望向同類型學長黃子鵬學習。

來自台東縣綠島鄉的陳世展國民小學時期就離家到台東市豐田國小打球，由於身材關係，在國小教練建議下改練下勾、增加功能性，投出一片天，去年入選亞洲青棒錦標賽代表隊，今年被選入U18世界盃棒球賽培訓隊。

陳世展今天在中華職業棒球大聯盟選秀會第3輪獲桃猿指名，他說，每輪都在想會不會被選，聽到名字那刻放下心中大石。不論是誰，努力這麼多年，就是為了看到名字出現在螢幕上的此時此刻。

從小為打球離開綠島，也曾被排擠、看不起的陳世展挺過一切、慢慢投出成績，在國際舞台有表現，獲職棒球團青睞，直呼還是有點不敢相信。

陳世展表示，進桃猿後想向陣中低肩側投投手黃子鵬學習，他平時就會看同類型投手投球影片，黃子鵬也是很常觀看、學習對象。進球隊多問多學、不怕累，相信會成為之後的養分。

陳世展的爸爸、媽媽與妹妹都到場，陳世展的爸爸在去年亞青賽場邊跳三振舞，舞姿很有特色；陳世展說，（選秀會）一被指名站起來時，爸爸就問他：「要不要跳三振舞？」他當下拒絕，直呼那時太緊張了、腳都還在抖。

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