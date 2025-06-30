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中職／哀宥宇獲獅指名開心能回台南效力 餅總：先發養成

中央社／ 台中30日電
中華職棒今天舉行新人選秀會，統一獅次輪指名哀宥宇（右）。記者葉信菉／攝影
中華職棒今天舉行新人選秀會，統一獅次輪指名哀宥宇（右）。記者葉信菉／攝影

中職統一7-ELEVEn獅隊今年選秀第2輪選進台南出身投手哀宥宇，哀宥宇直呼很開心可以為台南球隊效力；總教練林岳平也點名，前兩輪選進投手曾偉喆、哀宥宇都將是先發養成。

獅隊今年選秀首輪選進國立體大投手曾偉喆、2輪選進平鎮高中畢業投手哀宥宇；哀宥宇是台南出身的球員，爸爸、媽媽也都是獅迷，被獅隊選進，他笑說：「超開心，一直希望可以回到台南，為台南的球隊效力。」

哀宥宇有顆拿手的螃蟹球，他表示目前螃蟹球越投越好、越來越穩定，也希望可以持續加強，變成武器球。

被問起對於獅隊的印象，哀宥宇表示，知道總教練林岳平過去是很好的投手，也知道獅隊近期急需投手戰力，希望進到球隊可以盡快貢獻力量、幫助球隊搶下勝利，也希望可以持續進步、一年比一年好。

獅隊今年選秀鎖定投手，共選8人內有5名投手，總教練「餅總」林岳平表示，前兩輪投手曾偉喆、哀宥宇預期都將先發養成，至於今年選秀在差不多的輪次，都有選到設定好的球員、沒有太大的落差。

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選秀 林岳平 平鎮高中

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