快訊

上市櫃最新「非主管」平均薪資出爐！聯發科成功奪冠

北投某旅館暗夜冒火！大批警消馳援撲救中 詳細案情待釐清

年初停工至今...小S真實現況曝光！化妝師拍下她「正臉入鏡」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／選秀小年以股票為例 桃猿選8人評估在預期之內

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中華職棒今天進行新人選秀會，樂天桃猿隊總教練古久保健二（左三）與新秀們合影。記者葉信菉／攝影
中華職棒今天進行新人選秀會，樂天桃猿隊總教練古久保健二（左三）與新秀們合影。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊在今年中職選秀會中納入8位新人，中職六隊合計選進50人，對比先前「選秀小年」的評估，副領隊沈鈺傑以股票買賣為例，「壞時機有好買點，好時機也可能有壞買點。」

猿隊在首輪挑到西苑高中左投鍾亦恩，身高182公分、體重62公斤的他雖然身材單薄，但球速可達143公里，而第二輪則是連兩年選進的許賀捷，第三輪選到台東體中「潛水艇」陳世展。

談到首輪選項，沈鈺傑指出，鍾亦恩在玉山盃的表現很好，投球有柔軟度、協調性佳，球隊在未來養成的評估上是好的。

許賀捷去年在第九輪上榜，最終成為猿隊唯一沒簽下的選手，但今年第二輪再次選到，沈鈺傑表示，去年是因為許賀捷有個人規劃，「球隊不是放棄他，也看得出確實大學這一年有進步。」

至於陳世展的選擇，沈鈺傑也指出，他是一位穩重的選手，在U18亞青有不錯的表現，「雖然是下勾型投手，球速有限，但不管左打、右打，他都能製造出局。」

評估最後的選擇結果，沈鈺傑表示，有在球隊的預期之內，整體來看每一隊心中應該都會有遺珠，但這樣的選秀小年也不能輕易放鬆，「或許是能轉變球隊的選秀，小年更要專注研究，對如何球隊有幫助。」

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

沈鈺傑 樂天桃猿 中職選秀

延伸閱讀

中職／昔「二刀流」曾偉喆專心投球？林岳平：有比安可會打再試試看

中職／黃暐傑預計8月可出賽 葉君璋認為龍隊牛棚需要他

中職／從悍將打工仔變選秀上榜生 林威助看王偉軒後援眼睛一亮

中職／洪總還原狀元二選一 雄鷹第二輪叼起朱盟一網打進

相關新聞

中職／最神秘大聯盟級台將黃暐傑 味全龍探花籤就帶走

史上最神秘大聯盟級台灣選手黃暐傑，今天在選秀會上獲得味全龍隊首輪籤挑選，在首輪就上榜，為今年選秀又爆出一震撼彈。

中職／爆冷！雄鷹狀元籤選韋宏亮 打破近8年一現象

讓台鋼雄鷹隊陷入天人交戰的狀元人選，今天晚上終於在選秀會上正式亮牌，挑選來自業餘成棒新北凱撒棒球隊的19歲右投韋宏亮，打...

中職／韋宏亮當狀元坦言來得太突然 下半季就上？「可以吧！」

讓台鋼雄鷹隊陷入天人交戰的狀元人選，最終挑選來自業餘成棒新北凱撒棒球隊的19歲右投韋宏亮，走上舞台，讓他坦言：「心臟跳很...

中職／擊敗樂天桃猿！統一獅稱霸上半季 再拚全年第一

中華職棒上半季激戰到最後一場，終於在桃園棒球場誕生上半季冠軍，統一獅隊以四比一擊敗樂天桃猿隊，完成自力封王，拿下隊史第十...

中職／橘海灑落桃園！猛獅稱霸上半季 林詔恩封王戰奪勝寫最年輕紀錄

花果山一隅流瀉橘色瀑布，統一獅隊今天以4：1險勝樂天桃猿隊，上半季封王魔術數字歸零，獅隊拿下隊史第18座季冠軍，成為今年...

中職／統一獅封王回饋大放送 一大堆好康看這裡

統一獅隊今天在桃園棒球場以以4：1擊敗樂天桃猿隊，上半季賽事最後一天封王，奪下隊史第18座季冠軍，球團公布各種優惠活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。