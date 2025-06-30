中職／選秀小年以股票為例 桃猿選8人評估在預期之內

樂天桃猿隊在今年中職選秀會中納入8位新人，中職六隊合計選進50人，對比先前「選秀小年」的評估，副領隊沈鈺傑以股票買賣為例，「壞時機有好買點，好時機也可能有壞買點。」

猿隊在首輪挑到西苑高中左投鍾亦恩，身高182公分、體重62公斤的他雖然身材單薄，但球速可達143公里，而第二輪則是連兩年選進的許賀捷，第三輪選到台東體中「潛水艇」陳世展。

談到首輪選項，沈鈺傑指出，鍾亦恩在玉山盃的表現很好，投球有柔軟度、協調性佳，球隊在未來養成的評估上是好的。

許賀捷去年在第九輪上榜，最終成為猿隊唯一沒簽下的選手，但今年第二輪再次選到，沈鈺傑表示，去年是因為許賀捷有個人規劃，「球隊不是放棄他，也看得出確實大學這一年有進步。」

至於陳世展的選擇，沈鈺傑也指出，他是一位穩重的選手，在U18亞青有不錯的表現，「雖然是下勾型投手，球速有限，但不管左打、右打，他都能製造出局。」

評估最後的選擇結果，沈鈺傑表示，有在球隊的預期之內，整體來看每一隊心中應該都會有遺珠，但這樣的選秀小年也不能輕易放鬆，「或許是能轉變球隊的選秀，小年更要專注研究，對如何球隊有幫助。」

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