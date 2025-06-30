中職／昔「二刀流」曾偉喆專心投球？林岳平：有比安可會打再試試看

統一獅隊在今年選秀挑選8人，前兩輪帶回曾偉喆、哀宥宇兩位備受矚目的投手，總教練林岳平認為兩人都有養成先發投手的潛力。至於曾偉喆是否專心投球？林岳平幽默回應：「如果有比安可會打，可以試試看，如果沒有，就乖乖去跑體能。」

獅隊今年挑選的8人，包括5位投手、1位捕手、2位內野手。林岳平表示，第一輪設定就是要選投手，看前兩輪選進的投手，他說：「都有潛力培養成先發投手，現在講哪一種型的投手還不準，就是看透過訓練後能不能成為先發投手。」

曾偉喆在鶯歌工商時期就以「二刀流」進入球探視線，曾入選U18中華隊，一直都以旅外為優先目標，畢業後並未馬上投身中職選秀，而是選擇繼續升學，這回以投手身分報名選秀。

被問到是否讓他專心投球？林岳平笑答：「他有比林安可還會打嗎？如果有比安可會打可以試試看，如果沒有，就乖乖去跑體能。」

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