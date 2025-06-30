中職／蔡琞傑最大魅力守中線 兄弟教頭盼新星皆成超級巨星

中信兄弟隊今年選秀會排在第六順位，但仍選進內外兼修的好手蔡琞傑，總教練平野惠一點出中線守備能力是最大魅力，也期待這批入選球員都能成為超級巨星。

談到首輪選擇蔡琞傑的關鍵，平野惠一指出，作為第六順位非常困難，球團預測了很多情境，「在這之中，拿到了最好的選擇，真是太好了。」

平野惠一點出，蔡琞傑是這次選秀球隊內部評估最好的野手，「內外野都可以守備，什麼位置都可以這是最大亮點。對他的打擊印象深，力量很好。」

至於這8名選秀球員之中是否有即戰力？平野惠一坦言是有值得期待的選手，但對於人名選擇沈默保密，整體選擇投手偏多，「有些選手還是需要時間養成，但我們重點是強化投手戰力。」

這次雖然是選秀小年，但平均來說各隊都選到第8輪左右，平野惠一也坦言意外，「我們事前知道沒辦法稱心如意選到人，但無論球探、領隊、恰哥，大家都很好的溝通、討論，齊心協力做出最好的決定。」

對於這批剛踏入職棒的球員，平野惠一也給予贈言：「希望你們都變成超級巨星，能夠成為中華隊代表一員，讓世界看到台灣的棒球有多棒。也希望你們能夠給看棒球的小朋友、學弟們看棒球的夢想。」

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