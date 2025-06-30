中職／黃暐傑預計8月可出賽 葉君璋認為龍隊牛棚需要他

味全龍隊在今年選秀的第一次出手，就讓各界震驚，帶回神秘的大聯盟級投手黃暐傑，總教練葉君璋確實著眼投手戰力的即刻需求，看他目前的狀況，評估8月就有機會加入牛棚助拳，明年則可能作為先發投手規畫。

今年中職選秀唯一的旅外選手為31歲的黃暐傑，2014年從響尾蛇隊展開旅美生涯，陸續待過遊騎兵、巨人、海盜隊，2019年在遊騎兵大聯盟層級留下4場、5.2局出賽紀錄，但受到傷勢影響已經消失賽場許久，2023、24年分別因手肘韌帶撕裂、手肘肌腱撕裂進行手術，近期已恢復練投。

黃暐傑堪稱18位上過大聯盟的台灣選手中最神秘的一人，不僅在公眾場合幾乎絕跡，連中職各隊對他所知都相當有限，僅龍隊對他略有掌握，但首輪就出手還是令各界嚇了一大跳。

葉君璋表示，今年球隊狀況是投手戰力因為傷兵滿多，今年一軍後援使用的人，都不是過往在一軍有比較頻繁後援出賽的選手，「這樣的情況下，我認為我們需要一些有經驗的投手，黃暐傑就是我認為還不錯的人選。」

葉君璋指出，算是一直有在觀察黃暐傑，他有時會來天母投球，「對他算是有一定了解，雖然沒有那麼快可以用，但如果正常，我認為8月應該有機會。」

他強調，這還需看談約狀況，但如果單純以身體狀況評估，預計8月可以加入戰場。談到他的定位，葉君璋指出，一開始會先放在牛棚，「如果先發，應該就是等到明年。」

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