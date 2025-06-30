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中職／從悍將打工仔變選秀上榜生 林威助看王偉軒後援眼睛一亮
27歲投手王偉軒成功在今年選秀獲得指名，從「打工仔」跨進職棒，富邦悍將隊副領隊林威助指出，今年在二軍短局數的比賽看到他的壓制力，有機會補上一軍牛棚戰力。
悍將今年因傷兵導致人手吃緊，為此緊急徵召可用之兵，原先在列特博生技成棒隊打球的王偉軒正是在這樣的背景下，與悍將簽下自行培訓合約，結果在二軍表現出賽，後援9場、9.1局防禦率還是0，透過球團推薦參與本次選秀，在第五輪由悍將帶回。
林威助表示，帶回王偉軒確實是原本就有的目標，「我們現在一軍牛棚戰力比較欠缺，一開始看到他在社會組成績，可能是先發的關係，沒那麼亮眼，進了富邦自培在後面丟一兩局，發現球速有提升，壓制力是滿好的。」
王偉軒曾在2019年參加選秀落選，接下來即便參加過幾次測試會，未能再拿到選秀入場券，這回透過自行培訓合約，進入球隊視線，成功跨進職棒殿堂，寫下罕見案例。
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