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中職／洪總還原狀元二選一 雄鷹第二輪叼起朱盟一網打進

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中華職棒今天進行新人選秀會，台鋼雄鷹隊總教練洪一中（中）與新秀們合影。記者葉信菉／攝影
中華職棒今天進行新人選秀會，台鋼雄鷹隊總教練洪一中（中）與新秀們合影。記者葉信菉／攝影

中華職棒選秀會最難以預測的一年，手握狀元籤的台鋼雄鷹隊都猶豫到最後一刻才定案，沒想到原本兩位狀元候選人韋宏亮、朱盟，都在前兩輪一網打盡，總教練洪一中說：「滿滿意的。」

洪總日前被問到狀元人選時，都坦言球隊難以決定，而今天在選秀會上第一輪以狀元籤選到業餘成棒新北凱撒棒球隊的19歲右投韋宏亮，第二輪又選到東大體中游擊手朱盟。

洪一中還原狀元的決定過程，上周五球隊邀請韋宏亮來測試，確認他的身體狀況，觀察起來一切正常，「他來投完之後我們開會，一開始還不知道怎麼選，也有人主張要選朱盟，後來大家共識選投手。」

沒想到第二輪朱盟還在選秀池中，雄鷹立刻一嘴叼起，洪一中說：「原本認為，選宏亮可能朱盟就沒有，沒想到第二輪還選到，還不錯。」

評估這次的選秀收穫，雄鷹共選了7輪，其中4位投手，內野（朱盟）、外野（張豈豪）、捕手（顏采臣）各一，洪一中指出，「我們位置都缺，但老實說最缺右打，這三個都是右打。」

洪總認為，這次選秀會結果，看得出每個球隊對球員喜好都不同，「每隊都有選到他們喜歡的人選，至於說效果好不好，這個要等時間來印證，現在不能說太滿。」

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選秀 洪一中 台鋼雄鷹

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