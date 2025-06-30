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中職／悍將意外帶回2位好捕手 林威助看「邦粉」劉承佑強調是看實力

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
富邦悍將隊在今年選秀挑選10輪。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊在今年選秀挑選10輪。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊鐵粉劉承佑，如願在第二輪獲得最愛的球隊挑選，讓現場爆出歡呼聲。喜歡悍將這項條件是否有加分？副領隊、農場總監林威助笑說：「第一點還是看實力，有喜歡富邦，我們又可以在前幾輪選到，大家都覺得滿開心。」

悍將今年挑選10輪，為6隊最晚收工，合計帶回4位投手、2位捕手、4位外野手，包括首輪選進來自普門中學的張育豪，次輪挑選穀保家商外野手劉承佑。帳面上0內野手，林威助特別指出第八輪的黃騰威，定位比較偏向工具人。

林威助表示，領隊林華韋有指示，好的選手就先選，若有比較需要時間養成的，後續會再做整體戰力評估，這回前幾輪都是必須需要育成的選手居多，後幾輪則有即戰力選手。

林威助指出，「捕手這塊我們比較缺，好的捕手不多，今年可以在前面選到兩個不錯的捕手，我覺得還滿開心。」他指出，意外的是還能在第四輪挑選到江庭毅，「想說不會這麼後面還拿到，可以拿到還滿開心。」

至於劉承佑，林威助透露，「一開始跟球探預測就是落在第二輪就以外野手為主，他的攻擊和腳程都有不錯實力。」但他也強調，「他是比較需要育成的選手。」

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穀保家商 林威助 普門中學

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