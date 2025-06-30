中職／樂天桃猿首輪選進左投鍾亦恩 最欣賞今永昇太

中職新人球員選拔會今天登場，樂天桃猿在首輪第4順位選進左投鍾亦恩，他說完全沒有想到自己在首輪被選到，喜歡同樣為左投的今永昇太、陳冠宇，未來目標成為職棒最頂尖投手。

來自西苑高中的左投鍾亦恩身高182公分、體重62公斤，雖然身材單薄但球速可投到143公里，具備好的協調性和柔軟性。雖然選秀會前就被看好可以挑戰前3輪，不過首輪就被樂天桃猿隊選到，鍾亦恩直呼，「不可思議，真的沒有想過能第1輪就被選到，本來預期2、3輪。」

對於桃猿隊的印象，鍾亦恩表示，桃猿隊近期戰績都不錯、可以打進季後賽，桃猿隊陣中最喜歡同為左投的陳冠宇。至於自己的偶像，鍾亦恩提到是美職芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太，「他投球的想法滿好的，對自己要求也很高。」

談到進入職棒之後的目標，鍾亦恩表示，「想要成為職棒最頂尖的投手。」至於目標多久上一軍，他則說：「目前還沒有這個想法，一樣把自己準備好，等機會來了就好好把握。」

身材偏向單薄的鍾亦恩表示，希望進入職棒之後先加強肌力、體能，他也提到，自己是比較吃不胖的類型，而且食量一般。

桃猿選鍾亦恩有發展空間 看中下勾陳世展具備特質

中職樂天桃猿隊今年選秀總計選入8人，副領隊沈鈺傑稱讚首輪選進投手鍾亦恩有很大的發展空間、會先發養成，而3輪選進下勾投手陳世展，看重他散發出的特質和態度。

桃猿隊今年選秀順位為第4，在首輪指名來自西苑高中的投手鍾亦恩，沈鈺傑表示，左投鍾亦恩協調性佳、身體柔軟度佳，關鍵賽事能有適時表現，被評估未來有很大的發展空間，預期將是先發養成。

至於第2輪選進輔仁大學野手許賀捷，去年桃猿隊選秀第9輪就曾指名，但最後許賀捷放棄加盟，今年第2輪獲得青睞；沈鈺傑表示，許賀捷大學這一年表現不錯，去年有自己的規劃、放棄加盟，球團尊重，但這一年有看到許賀捷的進步。

桃猿隊3輪指名來自綠島、台東體中畢業下勾投手陳世展，沈鈺傑表示，桃猿隊陣中有類似的投手黃子鵬可以成為學習對象，也提到陳世展有特色，整個人散發出穩重的感覺，雖然球速不快，但對左打、右打都可以製造出局數，表現穩定，個性態度還有場上散發出的專注度，想要的東西就會想辦法得到。

被問起今年是否有遺珠，沈鈺傑表示，每隊都有遺珠，也提到選前很多人說今年是小年，但對球隊來說，也可能是可以帶來轉變的一次選秀會，可以更專注在每名球員上。

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