中職／看到的選秀預測是桃猿 朱盟當雄鷹與國小就愛的王柏融當隊友
來自台東體中的游擊手朱盟，在第二輪獲得台鋼雄鷹隊挑選，他不設定上一軍的時間，但期望整體都可以更進步，盡快幫助球隊。至於最有印象的雄鷹選手，他想起從國小就喜歡的王柏融。
朱盟擁有出色的打擊力量與運動能力，攻守俱佳，在同位置選手中獲得高度評價，以游擊手身分報名選秀，但他說自己全部位置都守過，而目前最自信的位置當然是游擊。
被雄鷹選中，朱盟坦言完全沒有想到，自己有看網路預測，看到的版本是樂天桃猿隊選到自己。
談到對雄鷹的印象，他說：「看他們球員都在一起，感覺滿團結。」他先前有去雄鷹測試過，對於總教練洪一中的印象，很老實回應：「測試時感覺有點兇兇的」。
他坦言，自己平常都在練球，很少看棒球，對於雄鷹熟悉的選手不多，但猛然想起一件事，「我國小就很喜歡王柏融！」
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