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中職／首輪就被兄弟選中 蔡琞傑：呼吸都快停止
中信兄弟隊在2025年中職選秀會首輪選入穀保家商畢業的「內外兼修」工具人蔡琞傑，超乎預期的輪次，蔡琞傑笑說當下「沒有想到是自己，呼吸都快停止了」。
蔡琞傑以二壘手身分參選，但同時中外野也能守備，被評估具有中長程砲火能力，兄弟在第一輪就補進這位好手，蔡琞傑自己也很意外，對於上台拍照時表情沒有控管好十分懊惱。
蔡琞傑表示，自己對兄弟的印象大多是在林智勝還在的時候，而二壘手岳東華同樣是穀保家商畢業，對這位學長也比較熟悉，「欣賞他守備的拚勁和場上態度。」
目前守備位置中，蔡琞傑對於二壘較有信心，也期待加入兄弟後有機會能跟岳東華請益，期許自己三年內能夠升上一軍，對於總教練平野惠一嚴謹的執教風格也有所準備，「我可以適應，現在對守備有信心，但打擊穩定度還要加強。」
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