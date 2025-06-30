中職／張育豪榜眼入悍將談初印象 「鋒哥帶的」、「很強的球隊」
台鋼雄鷹隊狀元籤爆冷挑選韋宏亮，高中應屆最佳捕手張育豪落入榜眼富邦悍將隊手中，張育豪無緣成為狀元，仍寫下普門中學最佳順位。談到對悍將的印象，他說是「很強的球隊」。
張育豪是本屆應屆高中最被看好的捕手潛力股，身體素質出色，傳球與防守能力表現穩定，打擊則被認為還有成長空間，原本被視為狀元呼聲最刀的選手，但最終成為榜眼。
張育豪表示，沒有預期何時會被選，坐在下面時就是抱持順其自然，「雖然不是狀元，但還是好的順位。有獲得肯定的感覺，過去的努力沒有枉費。」被問到對富邦悍將的印象，他表示是很強的球隊，「鋒哥帶的，所以打擊方面應該不錯，投手也是沒問題。」
談到給自己的目標，張育豪表示，要把身體練得更強壯，希望可以早日上一軍，也感謝三級棒球路上的教練、學校，以及支持自己的家人，「沒有他們，就沒有現在的我。」
普門中學棒球隊成立於2013年，過去已有23位畢業校友最終踏入職棒舞台，最知名為旅美的鄭宗哲，與海盜隊簽約，中職選秀則以2018年翁瑋均（第一輪第四順位）、2020年馬傑森（第一輪第五順位）為僅有的首輪案例，張育豪刷新普門隊史最高順位。
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