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中職／入選悍將差點哭出來 鐵粉劉承佑：昨天最後一次當球迷

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
富邦悍將隊第二輪指名外野手劉承佑。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊第二輪指名外野手劉承佑。記者葉信菉／攝影

富邦悍將在今年中職選秀會第2輪第2順位選擇來自穀保家商的外野手劉承佑，名字一顯現在大螢幕，全場爆出歡呼聲。全家都是悍將鐵粉的他笑說：「被叫到名字差點哭出來，真的很開心。」

雖然第一輪沒有被悍將念到名字，劉承佑說：「心情還是順其自然，沒有特別想法，哪一隊都好，但也很開心最後是自己喜歡的球隊。」

從球迷變成球員，劉承佑認為悍將是一支很棒的球隊，「現階段先好好加強自己，提升身體素質，應付職棒強度，我會努力，盡快上一軍。」

劉承佑笑說，自己今年進場應該有快10場，「進場勝率滿高的，這季看到滿多贏球的。」即使球隊近期戰績不佳，「但是自己喜歡的球隊，看球很輕鬆，昨天是最後一次當球迷，好好享受最後一次在觀眾席看球。」

在悍將陣中雖然沒有熟悉的學長，但劉承佑對每個球員的如數家珍，最欣賞的是江少慶戴培峰，「江少慶很喜歡他的自律，戴培峰喜歡他的引導能力，打擊也很強。想跟他們請教，職棒該如何適應，還有訓練。」

過去都是買其他球員的悍將商品，劉承佑說：「我要自己買自己的商品了。」

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江少慶 戴培峰 中職選秀

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