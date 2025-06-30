中職／韋宏亮當狀元坦言來得太突然 下半季就上？「可以吧！」

讓台鋼雄鷹隊陷入天人交戰的狀元人選，最終挑選來自業餘成棒新北凱撒棒球隊的19歲右投韋宏亮，走上舞台，讓他坦言：「心臟跳很快」，對於下半季加入戰線的可能性？他回應：「應該可以吧！」

來自業餘成棒新北凱撒棒球隊的右投韋宏亮，儘管非高中應屆，但去年才從鶯歌工商畢業，年紀也只有19歲，最快球速151公里。會進入各隊視線，是因在同齡投手中屬於相對接近一軍即戰力，獲得多隊邀請前去測試，越近選秀會前呼聲越高。

韋宏亮透露，上禮拜五剛去台鋼測試，有見到洪總，「有給我一些想法」。此外，找他測試的球隊還包括味全龍隊，「富邦也有來球場看我。」

韋宏亮因高中受過大傷動刀，畢業後也未馬上投身職棒，他回想復健之路，「很辛苦、很累，想丟球又不能丟。」這一年的等待，如今變得有價值，越逼近選秀會，他的名字討論度逐漸升溫，韋宏亮也坦言會因此而有更有期待，但對於選秀順位不敢想，「沒有想過（狀元），來得太突然。」

談到對雄鷹的印象，韋宏亮說牛棚還不錯，媒體詢問是否想加入張誠恩、林詩翔組成後援三防線，他笑答：「可以啊！」

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