中職／獅迷曾偉喆首輪獲選開心到腦袋空白 想即刻貢獻

統一獅隊在今年新人選拔會中選擇投打二刀流曾偉喆，從小就是獅迷的他開心到腦袋空白，開心秀出手中的統一獅小公仔、領結也從黑色換成橘色，期待自己能盡快為球隊貢獻。

曾偉喆手中的小公仔可以變換不同表情，今天讓它一直維持在笑臉，選秀時曾偉喆一手牽著媽媽、一手握著爸爸，緊張到流手汗，看到第一輪獅隊點到自己名字時，曾偉喆開心與爸爸擁抱。

從小就是統一獅球迷，曾偉喆很開心自己被心儀球隊選中，昨天因為回南部沒能到場看獅隊封王，「但我拜拜時有祈求能夠被選到。」

曾偉喆還記得2020年獅隊奪冠歷程，「那時候下半季打得膠著，我也看得很緊張。」冠軍賽第7戰時甚至吃不下飯，直到吳桀睿打出安打才有胃口。

來自國體大的曾偉喆高中時期無論投球、打擊能力都受到肯定，原本計畫旅外夢但因腸胃炎取消行程，轉而留台就學並投入中職選秀，曾偉喆表示：「給自己一年精進，去年覺得自己還不夠成熟，雖然旅外也是目標，但不是只為了旅外，想要把自己準備好投入職棒。」

獅隊總教練林岳平近期表達對於投手戰力的需求，曾偉喆也大聲回應：「當然想為球隊貢獻，進來職棒不是來養成，在身體允許下一定全力以赴。」

談到先前的腸胃炎，曾偉喆表示已經在前幾周康復，「體重有慢慢回來，但有點吃不胖，現在身體都很健康了。」

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