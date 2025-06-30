中職／去年9輪→今年2輪 許賀捷又被猿隊挑選看到「猿桌」微妙笑容

樂天桃猿隊去年成為「空氣」的第九指名許賀捷，今年在第二輪就被指名，而且又是樂天桃猿隊，許賀捷聽到自己的名字早早被唱名，連續講了好幾次「完全沒想到」，上台戴上猿隊的選秀帽，讓他直呼：「真的感受到他們對我的欣賞。」

輔仁大學內野手許賀捷去年在第九輪上榜，最終成為猿隊唯一沒簽下的選手，副領隊沈鈺傑當時受訪時透露，雖是第九指名，但教練團對他都滿有興趣，覺得未來發展充滿想像空間，包括一、二軍總教練都對他印象很好，這點已經贏在起跑點，對於未能簽下他表達可惜。

許賀捷今年再次挑戰選秀，猿隊事前已找他簽妥願意再次指名的同意書，但他坦言，還是沒想到會由猿隊再次挑選，「而且還是這麼前面！」

「第二輪竟然就出現我名字，真的沒有想過。」許賀捷笑說，上台時，有看到猿隊選秀桌的教練們都對著他笑，「真的有感受到他們對我的欣賞。」

許賀捷坦言，完全沒想過會在第二輪就上榜，「我真的沒想過，第二輪欸！太誇張了。看預測都是四、五輪左右，自己也覺得差不多，畢竟現在高中生比較吃香，我已經大四了，他們又比我年輕四歲。」他也還原去年未能完成合約的原因，「很是要再次謝謝他們去年對我的肯定，但是我覺得自己還不夠好，加上還有一年就畢業，想說先回去把課業修完，好好增進自己。」

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