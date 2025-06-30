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中職／選秀首輪驚喜連連 韋宏亮、張育豪、黃暐傑前三入選

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
「2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」今天舉行，六隊總教練在選秀前合影。記者葉信菉／攝影
「2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」今天舉行，六隊總教練在選秀前合影。記者葉信菉／攝影

「2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」今天在台中頂粵吉品舉行，手握狀元籤的台鋼雄鷹隊選擇即戰力投手韋宏亮，而富邦悍將選擇高中捕手張育豪作為榜眼、味全龍選擇唯一旅外投手黃暐傑成為探花。

中職今年選秀會順位依序為台鋼雄鷹、富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟隊，共有180人搶進職棒舞台，寫下史上次多紀錄（僅次於2022年185人），76位應屆高中生參選更寫下新高（超越2024年57位）。

雄鷹在投手、捕手的抉擇中，選擇了鶯歌工商畢業的韋宏亮，他雖然在前年曾因手術空白一年出賽，但高三重返投手丘投出152公里球速，畢業後加入新北凱撒成棒隊，作為勝利組後援被評估具有即戰力。

普門中學張育豪是今年狀元熱門人選之一，雄鷹選擇投手後，悍將也沒有錯過，立刻補進這位潛力股的青棒捕手大物。

樂天桃猿隊選擇西苑中學左投鍾亦恩作為第一指名，因為體型單薄被取了「紙片人」綽號的他，卻有著最快143公里的球速。

統一獅隊總教練林岳平日前曾表達球隊近期投手戰力的需求，作為第5順位也順利補進另一位被評估具有即戰力的投手，來自國體大的19歲右投曾偉喆，高中時期無論投球、打擊能力都受到肯定。

中信兄弟隊則選進穀保家商畢業的蔡琞傑，以二壘位置報名、也可守外野，有「工具人」潛力，被評為有中長程的火力。

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樂天桃猿 富邦悍將 台鋼雄鷹

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